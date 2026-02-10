Feijóo accederá a la pretensión de Vox de entrar en Ejecutivos autonómicos para que asuma el desgaste de gobernar

El ascenso electoral de Vox tras salir de gobiernos autonómicos previos impulsa su presión para influir en futuras coaliciones en otras comunidades.

Vox exige áreas con estructura y presupuesto, y advierte que romperán los acuerdos si no se cumplen sus condiciones sobre inmigración.

Feijóo justifica el pacto alegando que la ciudadanía reclama responsabilidad y acuerdos, aunque recalca que PP y Vox son partidos distintos.

El PP permitirá la entrada de Vox en los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón para compartir el desgaste de gobernar.

El PP abre las puertas de los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón a Vox.

Durante su discurso ante la Junta Directiva Nacional, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que "la gente ya no soporta a Sánchez y está pidiendo que gobierne el PP y que la mayoría se entienda con responsabilidad".

Se trata de un giro de guion en el principal partido de la oposición. Hasta ahora defendía ejecutivos en solitario con apoyos externos, pero los resultados de Extremadura y Aragón, con los de Abascal doblando sus cifras y convertidos en decisivos, lo han cambiado todo.

La clave ahora es pactar, pero sin perder la esencia.

Feijóo insistía este lunes en que PP y Vox "somos distintos", aunque admitía "puntos de contacto". No quiso especificar más, pero reclamó que los acuerdos se cierren con "responsabilidad".

En el entorno de uno de los gabinetes afectados, el de la extremeña María Guardiola, ya se habla sin tapujos de ceder consejerías para que los socios asuman "el desgaste" de gobernar.

Eso fue lo que ocurrió en 2023, cuando Vox entró en los Ejecutivos de Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Castilla y León. En ese momento, asumió varias carteras junto a las vicepresidencias autonómicas.

Al año siguiente, difuminados por la gestión, el partido de Abascal caía hasta el 11,3 % en las encuestas.

Para frenar la sangría, la dirección nacional de Vox rompió los acuerdos y regresó a la oposición, alegando como excusa el reparto de menores inmigrantes llegados a Canarias que los Ejecutivos autonómicos habían aceptado para reducir la saturación que vivía el archipiélago.

La decisión fue radical pero, a la larga, rentable para una formación que vive del malestar y del voto protesta. En los últimos sondeos, como los de SocioMétrica, Vox ya alcanza el 17,9 %.

Es decir, casi siete puntos más y 35 diputados adicionales que cuando abandonó los cinco gobiernos autonómicos. Ahora, superarían los 62 asientos en el Congreso. Lejos de 33 que actualmente tienen.

Un ascenso que se ve en cada convocatoria electoral, donde van marcando récords, y duplicando resultados.

Tras Aragón y Extremadura, ahora llegarán los comicios en Castilla y León y en Andalucía, donde las encuestas también les sonríen.

Algunos asistentes a la Junta Directiva del PP subrayaban la "suerte" de Vox: tres meses después de su portazo llegó la dana de Valencia, que impulsó a los de Abascal mientras PP y PSOE se cruzaban reproches por la gestión.

El partido de Abascal quedó indemne, pese a que hasta julio controlaba la Consejería de Emergencias y le habría correspondido pilotar la respuesta a la catástrofe.

Su sucesora, la popular Salomé Pradas, fue destituida a las pocas semanas de la riada por el supuesto envío tardío de la alerta a los móviles.

"Estructura y presupuesto"

En Vox no descartan regresar a los gobiernos y exigen áreas con "estructura y presupuesto". De momento, eso sí, reclaman un giro profundo en materias como el pacto verde, el "adoctrinamiento" en las aulas y la inmigración.

Todo ello pese a que las Comunidades Autónomas no tienen transferidas las competencias migratorias y su margen respecto a la normativa climática europea es muy limitado.

Fuentes del partido insistían este lunes en que son "un partido de principios" y "no de sillones", y avisaban de que volverían a romper si se incumple "el pacto de menas y la resistencia a la inmigración ilegal".

Sin embargo, en las negociaciones de 2023 no figuraba ninguna cláusula para rechazar los repartos estatales de menores.

A ese argumento se agarra el PSOE. Este lunes, tras la Ejecutiva, la portavoz Montse Mínguez respaldaba a Pilar Alegría y pronosticaba un posible "colapso", convencida de que será difícil cerrar un acuerdo de gobierno.

Aragón ha reflejado lo ocurrido en Extremadura en diciembre: Vox duplica, el PSOE se hunde y el PP se sostiene con un ligero avance o retroceso, pero queda aún más atado a Abascal pese al adelanto electoral.

"No te preguntes si los resultados son buenos o malos, sino cómo nos habría ido dentro de un año", comentaba en privado un dirigente presente en la reunión.

Aun con el retroceso, los populares alcanzan el 34% en Aragón y el 43% en Extremadura. Una rareza en el centro-derecha europeo, donde sus homólogos se mueven por debajo del 10% en Italia o Francia, muy lejos del más del 30% que hoy obtendrían Le Pen o Giorgia Meloni.

El histórico Partido Conservador británico ronda el 19%, mientras Reform UK, de Nigel Farage, rebasa con holgura el 30%.

Alemania resiste algo más, pero la CDU de Merz empata al 26% con Alternativa para Alemania (AfD).

Más próximo es el caso de Portugal. Los conservadores de Luís Montenegro mantienen el Gobierno, aunque este domingo observaron como espectadores la segunda vuelta de las presidenciales entre el candidato de extrema derecha y el socialista, que terminó imponiéndose con claridad... y el apoyo de la derecha moderada.

En Génova pueden consolarse con aquello de estamos mal, pero menos mal que, por lo menos, estamos.