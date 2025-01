El Gobierno tenía el 'sí' de Junts al decreto 'ómnibus' antes del pleno y ya trabaja para llevarlo de nuevo al Congreso

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que Junts había garantizado el apoyo al decreto ómnibus, que recoge la revalorización de las pensiones o la bonificación del transporte público, desde su negociación en diciembre, a la vez que ha apuntado que el Gobierno ya trabaja para volver a llevarlo al Parlamento cuando haya "garantía" de que pueda ser aprobado.

En una entrevista en La noche en 24 horas de TVE, el ministro ha afirmado este jueves que el Gobierno tenía atados 179 votos para sacar adelante el decreto pero que ha habido unas "circunstancias políticas" en Junts con el que justifican su voto contrario, alegando una "pérdida de confianza" con el PSOE.

"Los motivos por los cuales han votado que 'no' al decreto no tienen que ver con el contenido del mismo que se habló en diciembre y los grupos parlamentarios, todos ellos, consideraron que era un texto donde había medidas que habían incorporado cada uno de ellos y que, por tanto, merecía su apoyo", ha explicado el ministro.

Bolaños ha señalado que si el decreto se hubiera 'troceado', como exigen ahora PP y Junts, no se hubiera aprobado, recordando que el mismo era "el resultado de la negociación y del trabajo con diferentes grupos parlamentarios". "Esta idea de por qué no se trocea. ¿Por qué queremos enfrentar a unos colectivos? ¿Queremos ayudar a los pensionistas, pero no queremos ayudar a los afectados de la dana?", ha cuestionado.

El ministro ha reiterado que el Gobierno "hizo su trabajo" en diciembre y ató los votos entonces para aprobar el decreto 'ómnibus'. "Teníamos garantizados los votos para sacar adelante este decreto ley. Teníamos la mayoría de 179 votos", ha proseguido en su explicación.

Bolaños ha defendido que sigue habiendo "una mayoría de avance" en el Parlamento "que ha funcionado razonablemente bien durante el año 2024". "Eso ha supuesto que hemos aprobado 25 leyes que están ya en el Boletín Oficial del Estado con avances, con derechos y que hoy benefician a la ciudadanía. Hemos ganado el 92% de las votaciones en el Congreso", ha sacado pecho.

UGT y CCOO UGT y CCOO convocan manifestaciones para el próximo 2 de febrero tras la derogación del decreto ómnibus

Habrá subida de pensiones

Preguntado por cómo actuará el Ejecutivo ahora que ha decaído el decreto 'ómnibus', Bolaños ha asegurado que los pensionistas pueden estar "tranquilos" pues, según ha defendido, el Gobierno "ha demostrado con hechos" que sube la pensión "lo que sube la vida". Así, ha afirmado que ya trabajan en buscar soluciones "para garantizar que se suban las pensiones, que se baje el precio del transporte público y que se aprueben el resto de medidas".

"Y cuando encontremos una solución por supuesto que la presentaremos y la haremos pública", ha respondido, al tiempo que ha defendido que mantiene una "fórmula" con Junts que "ha funcionado" en los últimos seis años, que son "conversaciones discretas y acuerdos públicos". "Espero que seamos capaces con diálogo y con esfuerzo de hablar con Junts, como hablamos con todas las fuerzas políticas, para conseguir una mayoría parlamentaria suficiente", ha dicho.

El ministro ha aclarado después que el Gobierno volverá a llevar el decreto o "el instrumento jurídico" que crean "más conveniente" para revalorizar pensiones o bonificaciones del transporte cuando tengan la "garantía" de que contarán con la mayoría del Parlamento. "Es decir, cuando podamos garantizar que los partidarios del no, los partidarios de bajar las pensiones, no van a ganar esa votación", ha justificado.

Conseguirlo, ha indicado Bolaños, "conlleva trabajo, esfuerzo, diálogo y acuerdos con los grupos parlamentarios". "No es una cuestión de cuándo, es una cuestión de que garanticemos que va a ocurrir", ha señalado.