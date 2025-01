Más de dos tercios considera que la inmigración en España es excesiva y pide medidas más duras contra la entrada ilegal

Casi siete de cada diez españoles creen que la inmigración en su país es excesiva y que deben endurecerse las medidas contra quienes carecen de papeles. El dato resulta más contundente si es visto desde la perspectiva contraria.

Sólo dos de cada diez piensan que la magnitud de la inmigración hoy es adecuada y se muestran conformes con las políticas en este ámbito. El resto, apenas un 1%, se dice indiferente. Así se desprende del último macrosondeo realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

El dato más sorprendente de la encuesta —por producirse una discordancia entre Sánchez y sus votantes— aparece cuando se mira a la masa electoral del PSOE. Se imponen los que consideran que la inmigración es excesiva (un 43% frente a un 38%) y los que piden políticas más duras contra quienes residen en España de manera irregular (un 45% frente a un 40%).

Los datos para la encuesta se recabaron entre el 26 y el 30 de diciembre. En plena crisis de Canarias; la ruta atlántica más mortífera del mundo según distintos estudios. Allí, se han superado los registros históricos, tanto en número de inmigrantes como en la cantidad de menores no acompañados, que ya desbordan los centros existentes en el archipiélago.

Mientras tanto, la imposibilidad del consenso entre PP y PSOE hace que la llegada de una solución se antoje casi imposible. El Gobierno de las islas es una alianza entre Coalición Canaria y los populares. El presidente, Fernando Clavijo, tiene un acuerdo firmado con Feijóo, pero de nada sirve si el Ejecutivo de la nación no se suma. Del mismo modo, la reforma de la Ley de Extranjería pretendida por Sánchez no puede activarse porque Junts no la comparte. En ese bloqueo bascula la política migratoria española.

La ubicación geográfica de nuestro país ha hecho de las distintas costas, además de Ceuta y Melilla, puntos tradicionales de recepción de inmigrantes. De momento, no existe una colaboración eficaz con Europa, teniendo en cuenta que España, en muchos casos, actúa como puerta de entrada a la Unión.

A lo largo de 2024, muchos países, también con gobiernos de izquierdas como Alemania o Reino Unido, han endurecido sus políticas migratorias. No es el caso de España. Sánchez sostiene que el mercado de trabajo requiere de inmigración y apuesta por aprobar una regularización exprés. Bien es cierto que los datos de empleo y de natalidad le dan cierta razón.

La consideración de que la inmigración actual es excesiva y la necesidad de endurecer las políticas contra quienes se hallan en situación irregular es transversal a hombres y mujeres, aunque ellas son ligeramente más contundentes.

Si desglosamos los datos por edad, es el colectivo adulto –siete de cada diez– el más vehemente a la hora de pedir un endurecimiento de las políticas, aunque esa conclusión también es abrumadoramente mayoritaria entre los jóvenes y la tercera edad.

La opinión, por partidos

¿Qué ocurre cuando se desmigan las cifras en función del partido al que se votó en las últimas elecciones generales? En la derecha, los porcentajes se disparan. 9 de cada 10 votantes de PP y Vox piden políticas más duras. Además, 8 de cada 10 electores de Feijóo y 9 de cada 10 de los de Abascal consideran la inmigración excesiva.

La aparente sorpresa llega cuando se mira a la masa de votantes del PSOE. Un 43% de ellos considera la inmigración actual excesiva y un 37% la considera necesaria. Sólo un 8% habla de ella como insuficiente. Del mismo modo, son más (un 45%) los que piden endurecer las políticas contra la inmigración ilegal que los que piden no hacerlo (40%).

En Sumar y Podemos, como era previsible, este porcentaje se invierte. Son amplia mayoría –casi un 55% frente a un 30-35%– los que hablan de una inmigración adecuada y se muestran conformes con las políticas frente a las situaciones irregulares.

Ficha técnica