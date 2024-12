El discurso del cambio: el Rey dará otro tono a su mensaje para celebrar 10 años de Reinado y abrir una etapa nueva

Valencia. Ese será el tema central del tradicional mensaje de Navidad del Rey, que el monarca grabó el pasado viernes. Sin embargo, el escenario elegido un misterio. Algunas fuentes aseguran que este año se ha querido dar un todo novedoso y se ha grabado fuera del palacio de La Zarzuela, podría ser el recinto de El Pardo.

Felipe VI quiere dar al discurso de este martes un especial significado, para visualizar el inicio de una nueva etapa, en el décimo aniversario de su Reinado, que coincide también con el 20 aniversario de su boda con la Reina Letizia.

Durante las últimas semanas, Felipe VI ya ha dado algunos pasos en ese sentido. Por un lado, incorporando a la Casa del Rey a dos mujeres, en puestos que tradicionalmente habían sido ocupados por militares: Mercedes Araújo Díaz de Terán como secretaria general, y Carmen Castiella Ruiz de Velasco como consejera diplomática.

Y por otro lado, con gestos de mayor proximidad a los ciudadanos, como los demostrados durante sus últimas vistas a Valencia.

La edición de este discurso de Felipe VI tendrá las localidades afectadas en la Comunidad Valenciana por la DANA del 29 de octubre como eje central de sus palabras. Los Reyes prometieron a los ciudadanos de Paiporta, aquel 3 de noviembre en el que sufrieron la indignación de los afectados haciéndoles temer por su integridad física, que iban a hacer lo posible para que nadie se olvide de ellos.

Por eso, la Familia Real ha querido pasar su primer fin de semana de vacaciones navideñas en la localidad valenciana de Catarroja, uno de los municipios más afectados por la riada y donde fallecieron un total de 25 personas, además de visitar Picanya y Alaquás.

"La cita de ayer de los Reyes y sus hijas tenía como objetivo enviar dos claros mensajes", explica a EL ESPAÑOL una fuente próxima a la Casa del Rey, "el primero, cumplir la promesa que les hicieron a los afectados de que ellos se iban a encargar de que nadie se olvide de lo que allí ha sucedido. Y segundo, que la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía sintieran lo ocurrido más de cerca".

"Cuando aquel 3 de noviembre la Reina regresó de Paiporta", añade, "lo hizo conmocionada. No solo por lo que les había ocurrido, con lanzamiento de barro incluido, sino por lo que había visto. Ellos querían que Leonor y Sofía fueran testigos, a pesar de que les han explicado que los trabajos de limpieza han avanzado mucho", nos cuenta la misma fuente cercana al equipo de Zarzuela.

Por eso, cuando el Rey se dirija en Nochebuena a la nación, la DANA y sus afectados serán el tema central. Se trata de la cuarta ocasión en la que los Reyes visitan la Comunidad Valenciana desde las inundaciones. Felipe VI y Letizia acudieron el pasado 9 de diciembre al funeral por las víctimas, celebrado en Valencia, donde pudieron trasladar su pésame a los familiares.

Anteriormente, el 3 de noviembre, visitaron Paiporta junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente valenciano, Carlos Mazón, en un viaje en el que se produjeron graves incidentes. El pasado 19 de noviembre se desplazaron a Chiva y Utiel, en Valencia, y Letur, en Albacete, y mantuvieron encuentros voluntarios y personal de los servicios de emergencias y recorrieron a pie las zonas afectadas.

"Ellos quieren estar cerca de la gente" asegura la misma persona, "claro que el Gobierno tenía conocimiento, no se puede hacer algo así sin conocimientos de las autoridades. ¿Que si ha gustado? Eso a la Casa Real le da exactamente igual, ellos querían ir, estar ahí", nos explica cuando le preguntamos si en Presidencia de Gobierno ha sentado mal la visita de los Reyes y sus hijas a la localidad valenciana.

El presidente Pedro Sánchez no ha vuelto a la zona desde su visita el 3 de noviembre, cuando los vecinos le increparon e intentaron agredirle, por lo que el servicio de seguridad decidió alejarlo de Paiporta.

El discurso de la noche del 24 de diciembre —que el Rey verá acompañado de su mujer, la Reina y sus hijas, que también estuvieron presentes en la grabación— también serán unas palabras especiales para el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, ya que se trata el primer discurso de Felipe VI desde su llegada a la institución.

El mensaje de Navidad del jefe del Estado lo escribe el equipo de Zarzuela, bajo la supervisión del monarca en cada palabra y coma, quien cambia lo que no le gusta y añade lo que considera.

Se suele comenzar a trabajar en él unas tres semanas antes, siempre pendientes de que la actualidad les obligue a hacer cambios a última hora. Después, pasa por el beneplácito de la Moncloa, donde Presidencia de Gobierno le da el visto bueno.

"Por muy tensa que esté la relación, lo de París ha sido lo último, el problema es sobre todo con Exteriores, con el señor Albares. Aunque seguro que a Sánchez no le está gustando tanto apoyo de la Casa a Valencia, pero él está atado de pies y manos, no puede hacer nada para evitarlo", nos explican.

La fuente se refiere al hecho de que en la ceremonia de la apertura de la nueva Notre Dame, tras el incendio que la desbastó en 2019, no hubiera representación española.

Tensión con el Gobierno

"Lo que ocurrió fue que cuando Zarzuela recibió la invitación para acudir, se decidió que no iban. En la anterior visita a la capital francesa, durante los Juegos Olímpicos, no fueron muy bien tratados por las autoridades francesas", comenta la citada fuente, "así que decidieron que no querían mover más el asunto. Lo increíble es que el ministro de Exteriores hiciera filtrar en un corrillo a la prensa que estaba molesto con la Casa por no avisar de que estaban invitados, bien sabe él que eso no es cierto".

"Pero esta es una muesca más en los feos que el Gobierno hace a la jefatura del Estado", añade, "desde la Casa del Rey no se quiere mover más el asunto, pero todo el mundo sabe quién tenía que haber estado allí. Los Reyes tenían una agenda apretadísima esa semana y la siguiente, era muy complicado, no podían viajar a la capital francesa", nos explica.

Leonor y Sofía

Pero don Felipe no solo hablará de la DANA y de sus víctimas y afectados, en sus palabras también habrá agradecimiento por sus diez años de reinado y hacia su mujer, la Reina por las dos décadas de matrimonio. También habrá un espacio para el cariño mostrado por sus dos hijas, Leonor y Sofía, durante todo este año.

El mensaje de este Nochebuena promete ser uno de los más personales y emotivos del Reinado de Felipe VI, destacando el compromiso de la Familia Real con los ciudadanos en momentos de dificultad.