Puente, sobre el local que Ábalos compró con dinero de Aldama: "Si hubo un pago ilícito, que pague las consecuencias"

"Yo no voy a hacer de abogado defendesor de José Luis Ábalos (...) pero veo que firma un contrato de compra de un local a los tres días del contrato de la compra de las mascarillas... hombre pues se han dado prisa para pagarle", ha señalado con ironía Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

"Si ha habido una mordida ahí y le han pagado, ha sido una cosa instantánea. Y luego, en este país un cargo público tiene la obligación de declarar sus bienes periódicamente, de dar cuenta de sus ingresos... por lo tanto, todo eso se podrá comprobar. Y luego el notario, si le llevan 50.000 euros en efectivo (sic), tiene que reseñar la procedencia... En fin, me parece muy burdo, pero oiga, que se investigue", ha indicado finalmente.

Y ha reconocido que "si eso supone una acreditación de que ha habido un pago ilícito, una mordida o lio que sea, que pague las consecuencias", con estas palabras se ha referido el ministro Puente en el programa 'Espejo Público' a la exclusiva que hoy publica EL ESPAÑOL.

"A mí la corrupción me repugna y me repugna más si es en mi partido, porque mi partido no se puede permitir el lujo de tener corruptos en sus filas. Nosotros necesitamos un PSOE limpio y queremos un PSOE limpio. No queremos corrupción en nuestras filas ni en nuestro país. Me cuesta creer que haya sido tan torpe (en referencia a Ábalos)", ha indicado. Y cree que "el Tribunal Supremo hasta ahora ha hecho lo que tenía que hacer y lo ha hecho bien, que es seguir investigando".

Respecto a la denuncia interpuesta por Ábalos contra la Guardia Civil ante la Fiscalía por "interceptar correspondencia privada" el ministro opina que "tiene derecho a defender su posición aludiendo a cuestiones que pueden incidir o afectar a determinadas pruebas. Si él estuviera fuera del ámbito institucional, estaríamos hablando de una persona que está siendo investigando en el curso de un procedimiento penal y ya está".

