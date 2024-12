Montero anuncia una ofensiva del PSOE contra "los poderes mediáticos y económicos" que sostienen a Ayuso

El PSOE ha comenzado este sábado su lenta pero inexorable carrera para arrebatar al PP el Gobierno de la comunidad de Madrid. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha acompañado en su primer acto público al nuevo líder de los socialistas madrileños, Óscar López, para anunciar una ofensiva contra "los poderes mediáticos y económicos" que sostienen a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En un acto celebrado en Alcorcón, Montero ha llamado a los ciudadanos madrileños a recuperar el espíritu de los años 80 para que Madrid vuelva a apostar por el progresismo y dejar atrás a una derecha "sin proyecto para España".

Por su parte, López ha criticado el modelo de gestión del PP de Madrid, acusándolo de ver "negocio y clientes" donde el PSOE ve "ciudadanos y derechos", llegando a comparar el modelo sanitario y educativo madrileño con el de Estados Unidos.

Aunque el acto pretendía impulsar la figura de López, el grueso de las interevenciones ha sido para la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que ha cargado duramente contra la oposición por su falta de talante democrático.

Para ella, los líderes populares intentan desmovilizar a los votantes creando "ruido" y "barro" para generar la sensación de que a los políticos "no les importan los problemas de la ciudadanía".

“Los del PP están tristes. Tienen siempre las gafas negras y todo lo ven caótico, fatal y son agoreros. Creen que por cuna, por estatus y por riqueza les pertenece el poder, y siempre que los socialistas están gobernando porque así lo ha decidido el voto sagrado de los ciudadanos, tienen que meterse en el barro, el ruido y las denuncias falsas para deslegitimar las instituciones y hacer inútil la política”, ha asegurado.

La vicepresidenta ha incidido en las políticas sociales impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en sus seis años como presidente. La consigna y el objetivo para el PSOE es claro: las políticas de Moncloa han de trasladarse a la Puerta del Sol.

Montero ha afeado al PP que vote en contra de medidas como la creación del Ingreso Mínimo Vital o la subida del salario mínimo.

"Ellos defienden los intereses de una minoría bajando impuestos a los ricos mientras faltan médicos y profesores. A los que ellos protegen, no necesitan políticas públicas. No tienen un proyecto para España”, ha afirmado.

Aunque se ha mostrado confiada en las opciones de Óscar López de cara a las elecciones de 2027, ha advertido que es necesario tener la "valentía" suficiente para luchar contra Ayuso y los "poderes económicos y mediáticos que tiene detrás".

Por último, Montero ha criticado que la derecha no haya “aportado nada” a la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado viernes en Santander. “No tienen proyecto ni propuestas. Lo único que quieren es la destrucción porque no digieren los resultados de las elecciones”.

Óscar López, un ariete contra Ayuso

El nuevo secretario general del PSM, Óscar López, ha tenido una breve intervención que, sin embargo, ha servido para tomar la temperatura a su tono y estilo discursivo, muy duro contra Ayuso.

Para recuperar la Puerta del Sol tras tres décadas de hegemonía del PP, López ha afirmado que la hoja de ruta para el PSOE es ser una “izquierda valiente” como la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según López, la izquierda gobierna “mucho mejor” que la derecha y por eso, la oposición “no soporta” al Ejecutivo de Sánchez.

A continuación, López ha comparado el modelo sanitario y educativo de Estados Unidos con el de la Comunidad de Madrid, atacando al PP por sus recortes.

“Donde nosotros vemos ciudadanos y derechos, ellos ven clientes y negocio. Ese es su modelo. Por eso quieren desmovilizar a la gente para que no vaya a votar. Ese es su truco. Somos muchos más, despertemos. Claro que les vamos a ganar”, ha sostenido.

López ha continuado su discurso en su primer acto público como líder del PSOE madrileño afeando la postura de Isabel Díaz Ayuso en referencia a los 7.291 fallecidos en residencias durante la pandemia del COVID-19.

“En Madrid nos gusta hablar claro. La presidenta dijo una de las peores frases que se han escuchado jamás, y yo quiero responderle: no, no se iban a morir igual. Claro que no. Somos una comunidad capital, rica. No voy a parar hasta que seamos una comunidad líder en servicios públicos”.

Para López, el PSOE madrileño ha de alejarse de la trifulca política y centrarse en trasladar las políticas de Moncloa a la Puerta del Sol vendiendo una imagen positiva. “La derecha no soporta vernos de buen humor. No hace falta complicarse, la verdad es la que es”, ha concluido.

El acto ha concluido al ritmo de Highway to Hell de AC/DC. A pesar de asistir al mismo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no ha intervenido.