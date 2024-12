Puente anuncia que "revisará" los contratos de Transportes señalados por Aldama aunque no le da credibilidad

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este jueves que "revisará" todos los contratos de Transportes en los que Víctor de Aldama ha señalado que se cobraron comisiones a cambio de la adjudicación de obras durante el mandato de José Luis Ábalos con el fin de "verificar los procedimientos" y comprobar "si hay algo extraño". No obstante, Puente asegura que no da credibilidad a las acusaciones de Aldama.

¿Encargará una auditoría como hizo con la trama de las mascarillas del caso Koldo? "Tanto como una auditoría no, pero sí que vamos a revisar esos contratos", ha explicado Puente a su llegada al Consejo de Transportes de la UE que se celebra este jueves en Bruselas.

"Ya de entrada, lo que he podido ver es un Boletín Oficial del Estado, un anexo de inversiones, subrayado. La prueba, como tal, tiene poco valor. En segundo lugar, este tipo de procedimientos involucran a mucha gente. A mí me sorprende que se diga que el ministro tiene capacidad para decidir a quién se adjudica una obra. Son mesas de contratación en las que está la Abogacía del Estado, intervención, hay un montón de técnicos. En fin, tengo que comprobarlo, pero se me antoja bastante complejo", ha señalado el ministro.

"Pero vamos a comprobar, vamos a ver ese listado, vamos a tratar de verificar los procedimientos y a ver si vemos algo extraño en ellos", afirma Puente.

¿Eso significa que le da veracidad a las acusaciones de Aldama? "Sinceramente, no. Ahora, yo no estaba en esa época, tenemos que verlo. Pero me suena muy raro teniendo en cuenta que un procedimiento de adjudicación de obra pública involocura a muchísima gente. Hay una oferta económica que pesa mucho. ¿Se puede hacer? Es muy difícil", ha respondido el sucesor de José Luis Ábalos al frente de Transportes.

Puente ha insistido en que las adjudicaciones de obras "involucran a mucha gente". "Hay una mesa de contratación compuesta por mucha gente, en la que por cierto ni el ministro ni ningún político están. Una acusación de esas características ya no pesa sobre el ministro, es que pesa sobre un montón de personas que forman parte de la mesa", ha alegado.

¿Significa eso que confía en que Ábalos no hizo nada que comprometiera las obras públicas? "Lo he dicho muchas veces en relación con José Luis Ábalos: tendría que verlo para crearlo, y aún así me costaría", ha zanjado Puente.