Bolaños se toma a broma y tilda de "performance" la enumeración por el PP de los imputados cercanos a Sánchez

Al unísono, como una hinchada, más de cien senadores del PP hicieron este martes los coros a su portavoz, Alicia García, mientras enumeraba todos los imputados por corrupción cercanos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De ahí salieron los investigados por el caso Koldo, el viaje de Delcy Rodríguez, los favores de su hermano y los negocios de su esposa.

"¿Está la mujer del presidente imputada?", preguntaba la portavoz, y el resto exclamaba: "¡Sí!". Y repetía García: "¿Está el hermano del presidente imputado?", y "¡sí!". Y volvía: "¿Está el todopoderoso número dos imputado? (¡Sí!) ¿Pueden estar imputados ministros cercanos a la filtración con cianuro? (¡Sí!)".

Pero al coro de senadores populares no tuvo que responder el presidente sino su ojiplático ministro de Presidencia y Justicia, que asistió boquiabierto al espectáculo desde la bancada del Gobierno. Tanto es así que, a pesar de las duras acusaciones del PP, Félix Bolaños se lo tomó todo a broma.

"Qué pena. Quién ha visto y quién ve al PP, ustedes que eran un partido de Gobierno, fíjense, haciendo charlotadas", destacó, y se dirigió a García. "Le agradezco su intervención, porque esta performance ha sido tan grotesca, tan ridícula, que al menos nos ha divertido, ¡muchas gracias!", ironizó el ministro.

Lo cierto es que, más allá de la presunta "performance", la avalancha del PP se asentó en lo que ya se conoce (las investigaciones judiciales que rodean al presidente), pero Bolaños tomó la parte por el todo con el último gesto de la bancada de la oposición, el pregunta-respuesta entre portavoz y senadores, y obvió todo lo demás.

Enfrentamiento en el Senado entre el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños y la senadora dle Partido Popular Alicia García.

Centró su respuesta en el coro de senadores, olvidando que a este le precedió una durísima interpelación por parte de la portavoz García, quien llegó a decir que el Gobierno debía dimitir por haber convertido la Moncloa en un centro de negocios sin "decencia ni democracia".

Los motivos de esto último, más allá de la enumeración de imputados, podrían resumirse en dos: la "causa general" convertida en "ofensiva indiscriminada" del Gobierno contra una presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso; y tener a un exministro investigado por el Tribunal Supremo, en alusión a José Luis Ábalos. Del resto de acusados se pasó más de puntillas.

Pero ni la imputación del ex número 2 del PSOE, ni del hermano de Sánchez, ni de su fiscal general del Estado, ni de su esposa aparecieron en la defensa de Bolaños. Por contra, el ministro acusó a la portavoz de los populares de "repetir cual papagayo los mismos argumentos de la ultraderecha", sin tratar de desmentirlos.

"Repiten día tras día la misma mentira para intentar que el ambiente en España sea irrespirable", acusó Bolaños sobre la estrategia del PP, a la que denomina ciclo del bulo. "Pero la verdad prevalecerá y acabarán pidiendo perdón por sus mentiras", zanjó.

"Inusual"

La defensa de Bolaños tuvo un matiz más que no gustó nada entre las filas de la oposición. En su réplica, el ministro sacó a relucir "la destrucción de pruebas a martillazos, la policía patriótica y la corrupción de dirigentes del PP". "Nosotros" dice, "respondemos a la corrupción con transparencia, colaborando con la Justicia y aportando pruebas. Su respuesta es 'Luis, sé fuerte'".

El titular de Justicia insistió en que el Gobierno "respeta las herramientas que le da el Estado de Derecho y siempre presenta recursos conformes a derecho y con pruebas", algo que, en su opinión, es tan "inusual" que no se hacía en tiempos del Gobierno del PP.

No obstante, para los populares "lo inusual" es "que Begoña Gómez esté imputada y su marido, el presidente, no dimita o que el Fiscal General del Estado esté imputado y utilice la televisión pública para amenazar a la oposición". Esto último hace referencia a cuando García Ortiz dijo tener "información de sobra" para atacar a la oposición, aunque no la usase.

"Se les amontonan los bulos y el daño a las instituciones utilizando la Abogacía del Estado como bufete de la familia o diciendo que el Fiscal General del Estado imputado hace su trabajo. Márchense antes de que el uno acabe con todo", respondió Alicia García.