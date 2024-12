Última hora de la actualidad política, en directo | Sánchez reúne por primera vez este lunes en Ferraz a la nueva Ejecutiva Federal del PSOE

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha advertido que la creación de una empresa pública de vivienda anunciada por Pedro Sánchez en el 41º Congreso Federal del PSOE "debe concretarse con hechos".

En un hilo en redes sociales, Maestre ha pedido empezar "por la futura operación Campamento, aumentando del 7% al 75% la vivienda pública y en alquiler asequible prevista" como una de las acciones que lleve acabo esta nueva compañía estatal.

La portavoz considera que esta propuesta llega gracias a las acciones de su partido en materia de vivienda. "El PSOE se mueve porque Más Madrid ha marcado la agenda", ha defendido.

"Desde Más Madrid y Sumar no hemos dejado de proponer y presionar para que Campamento sea un punto de inflexión. Porque la vivienda es una competencia principalmente autonómica, pero eso no quiere decir que el Gobierno no pueda hacer nada. Y menos en terrenos que son del Estado", ha insistido Maestre.