Pedro J. Ramírez: "Sánchez se ha convertido en el Trump español y eso le hace muy peligroso"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha participado este lunes en la tertulia del programa de Telecinco La Mirada Crítica, donde ha analizado la actualidad política, marcada por el 41 Congreso Federal del PSOE del fin de semana, en el que el partido no ha mencionado los escándalos y procesos judiciales que le afectan mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a señalar con reiteración el "peligro" que supone la ultraderecha.

Tras el Congreso socialista celebrado en Sevilla, Pedro J. Ramírez ha concluido que "Sánchez se ha convertido en el Trump español" y que el "PSOE se ha transformado en un partido trumpista con un líder mesiánico y un relato paranoico".

El director de EL ESPAÑOL ha criticado la "construcción paralela de la realidad" que hace el PSOE, algo que "les hace muy peligrosos".

"Si se ha convertido en el Trump español, hay un riesgo de que en la sociedad española se compre ese mensaje", ha comentado Pedro J. Ramírez. El director de este diario también ha acusado a Sánchez de polarizar.

"Si tú no eres socialista, no estás del lado correcto de la historia, eres compañero de viaje de la extrema derecha y propagador del discurso de odio. Ellos y solo ellos están del lado correcto. No en España, sino a nivel planetario. Ellos o la extrema derecha", ha dicho Pedro J. Ramírez emulando el discurso y la estrategia del PSOE.

Asimismo, ha señalado una contradicción del discurso del presidente del Gobierno. "Dice Sánchez que en los últimos 50 años la economía española ha crecido a lomos de un capitalismo que ha destruido el medio ambiente, que ha incrementado las injusticias sociales y que ha vaciado a la España rural. Pero, ¿quién ha gobernado en 27 años de esos 50? El PSOE, y Sánchez lleva más de seis", ha señalado el director de EL ESPAÑOL.