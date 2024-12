Page responde a Puigdemont y defiende la financiación que sale del Congreso del PSOE: "Lo contrario es un atraco"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha definido como "enormemente satisfactorio" el modelo de financiación autonómica acordado el pasado fin de semana en el Congreso Federal del PSOE por dos cuestiones que considera fundamentales: apuntala, en su opinion, el concepto de igualdad, y descarta "con claridad" el principio de "ordinalidad" que hubiera favorecido a la financiación de Cataluña.

"Ni se imaginan lo importante que es haber desechado la ordinalidad como concepto", ha dicho Page en un discurso oficial pronunciado este lunes en el Palacio de Fuensalida tras la firma de un nuevo plan de empleo para Castilla-La Mancha. Las palabras de Page llegan horan después de que Junts, el partido separatista de Carles Puigdemont, haya calificado el acuerdo salido del Congreso socialista como "trilerismo".

"En este país -ha dicho Page- no pueden terminar hablando de financiación sólo aquellos que quieren, por sistema, tener más que los demás". "Es un concepto que obviamente nosotros no compartirmos", ha opinado el líder regional del PSOE.

Vías de agua

"Por la puerta de la ordinalidad se podrían haber abierto muchas vías de agua al sistema de financiación y al código de derechos y de igualdad de este país", ha dicho Page, quien ha dejado claro que, en su opinión, "eso hubiera sido un atraco claro al concepto de igualdad". El líder castellano-manchego cree que el concepto de "plurinacionalidad" que desde algunos ámbitos se pretende establecer, "es irreal, aunque suene molón".

El presidente de la Junta y líder de los socialistas castellano-manchegos ha opinado, en este sentido, que "debe quedar claro lo que somos". "Podemos discutir dentro de los partidos o en las instituciones lo que queremos hacer, pero es muy grave discutir permanentemente lo que somos". "No tener claro lo que somos es un gran dilema, un gran problema de identidad, y esto aquí, en Castilla-La Mancha, lo tenemos muy claro, lo tenemos resuelto, cada uno sabemos lo que somos", ha dicho Page.

Por eso, ha explicado, "es muy importante garantizar que, además, cuando hablamos de financiación, lo que afecta a todos lo decidimos entre todos", un planteamiento que ha definido como "muy sencillo" y que hace referencia al concepto de "multilateralidad" aprobado en el Congreso Federal, frente a la "bilateralidad" que pretende Cataluña, tal como ha celebrado también el PSOE de Castilla-La Mancha.

Celebrar la Constitución

Acercar los servicios públicos a la gente y que se presten en igualdad independientemente de la región en la que se viva es, a juicio de Page, "una muy buena forma de empezar a celebrar la Constitución, ahora que estamos cerca de nuestra gran fiesta del 6 de diciembre".

"Castilla-La Mancha cumple con el encargo de los españoles del año 78. El objetivo es que lo hagan todas las demás comunidades autónomas igual que nosotros", ha zanjado el presidente de la Junta.

Por otro lado, Page ha deseado "lo mejor" a la nueva Ejecutiva del PSOE y ha dicho que aunque mantenga discrepancias en algunos aspectos, "a todos nos interesa que vayan bien". "En su éxito está el éxito de la mayoría", ha dicho.

Congreso del PSOE sin autocrítica

A preguntas de los medios, tras presidir la firma del Programa de Apoyo Activo al Empleo de Castilla-La Mancha 2025, García-Page ha vuelto a asegurar que en el Congreso Federal del PSOE ha faltado autocrítica, pero "no solo en este congreso", ha puntualizado, "ya llevamos así bastantes años". A continuación, ha añadido que "la autocrítica es esencial para la salud de cualquier sistema".

Sobre la "cacería" denunciada por el PSOE contra Pedro Sánchez, el presidente castellano-manchego ha dejado claro que él defiende la caza porque Castilla-La Mancha es una región de caza, pero él no es "cazador", de manera que "no sé quién cazará, pero yo no".

De hecho, ha recordado que él tiene "un pequeño defecto" y es que de nacimiento no ve por el ojo derecho, de manera que ni siquiera puede disparar. "Es más, no hice la mili, me declararon inútil total para el servicio militar, porque como no veo con el ojo derecho de nacimiento y no tiene arreglo, pues no puedo disparar". Y además, aunque disparara, "no tengo en la diana a ninguna persona en concreto", ha apostillado García-Page.

Críticas del PP

Finalmente, ha reiterado que "muchos ciudadanos" han visto que el PSOE ha jugado un papel de victimismo en este Congreso. "Se trata de ganar las elecciones en la calle, no en el sótano", ha advertido.

El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado, por el contrario, que Page "ha hecho el ridículo" en el Congreso Federal del PSOE al "asumir en su ponencia sobre financiación autonómica la bilateralidad que defiende Pedro Sánchez", una opinión totalmente contraria a la del PSOE regional.

"Page y los socialistas de Castilla-La Mancha han hecho el ridículo con ese documento de financiación, vendiendo como un logro que habían conseguido incluir la multilateralidad en la negociación del nuevo sistema de financiación", ha asegurado desde Valladolid, a donde ha asistido a la XXVII Intermunicipal del Partido Popular.