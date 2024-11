Page elude poner "la mano en el fuego" por Moncloa en el caso Lobato y espera que "no haya nada de lo que sentir vergüenza"

"Nunca nadie superó la prueba de poner la mano en el fuego, no es recomendable, te quemas seguro". Así ha respondido el presidente de Castilla-La Mancha y líder regional del PSOE, Emiliano García-Page, ante la pregunta de si pondría la mano en el fuego por la Moncloa en relación a la filtración a Juan Lobato de documentos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso.

En una multitudinaria comparecencia ante los medios de comunicación, Page ha insistido en su cerrada defensa de Juan Lobato, pero ha evitado con rotundidad comprometerse con la Moncloa en torno a la filtación. "Todo el que hizo la prueba de poner la mano en el fuego, se quemó", ha dejado claro el presidente castellano-manchego.

No obstante, García-Page sí ha querido mostrar ante los periodistas su "deseo de que todo quede esclarecido" en relación a esa filtración "y no haya nada de lo que sentir vergüenza". Como se sabe, la filtración de esos correos ha provocado esta semana la dimisión de Juan Lobato como líder del PSOE madrileña y su posterior declaración ante el Tribunal Supremo.

"Juan es buena gente"

"Estoy deseando que se pueda aclarar cuanto antes", ha expuesto el líder de los socialistas castellano-manchegos, insistiendo en que, como ha dicho varias veces esta semana, "Juan es buena gente y tiene una capacidad política evidente". "Por supuesto, no le deseo nada mal ni siquiera a la oposición en términos judiciales, cuanto menos a mi partido", ha especificado el líder autonómico.

En este sentido, Page ha lamentado que "la política que se hace en Madrid es una máquina de picar carne", al tiempo que ha calificado como "ruido de la M-30 para dentro" todo lo que ocupa la actualidad en la política española y que "es muy distinto a lo que sucede en el resto del país".

"Estamos destrozando capitales políticos a pasos agigantados", ha reiterado el presidente de Castilla-La Mancha, aunque también ha dejado claro que no piensa inmiscuirse en los problemas internos de ninguna federación del PSOE. "No me meto en ninguna otra federación y tampoco quiero que se metan en la mía", ha zanjado Page sobre este asunto.

La "cacería" de Santos Cerdán

Por otro lado, preguntado por la "cacería humana" denunciada por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, Page ha insistido en que "es preferible no ocupar ese papel de víctima" y "debemos evitarlo".

"El victimismo es el último recurso siempre de cualquier proyecto político, lo pienso de corazón, y no sólo es el último recurso sino que, además, puede tener algún entendimiento, alguna lógica, cuando va precedido de una dosis enorme de autocrítica y creo que los españoles verían bien que en algún momento, hacia afuera, el PSOE dijera a los españoles que nos podemos equivocar", ha opinado García-Page.

"Eso quitaría credibilidad a todas las acusaciones infundadas que se nos están haciendo”, ha señalado el presidente de la Junta, quien también ha cuestionado con rotundidad los pactos del Gobierno de Sánchez con partidos radicales, aunque también ha criticado los "insultos" del PP.

Sacrificar valores

"Para mí lo más difícil es tener que sacrificar o poner en riesgo valores esenciales de la izquierda", ha dicho Page, lamentando que Sánchez haya alcanzado acuerdos "con partidos como Junts, que es la extrema derecha y en algunos aspectos una extrema derecha xenófoba, o tener que rendir cuentas con una organización como Bildu".

El presidente castellano-manchego también ha hablado sobre el 41º Congreso Federal del PSOE, destacando que su mayor preocupación tiene que ver con el debate de ideas y más concretamente sobre la financiación singular para Cataluña.

En este contexto, Page ha afeado que no se haya sometido a discusión el acuerdo entre el PSC y ERC para que Cataluña salga del régimen común de financiación: "Es una cosa que ha firmado el PSC, pero el PSOE no lo va a reafirmar, no lo va a validar. Eso no está planteado. Y el propio Partido Socialista de Cataluña no ha presentado enmiendas en materia de financiación".

Comida con Sánchez

El presidente castellano-manchego ha hecho estas declaraciones después de asistir a una comida convocada por el propio Sánchez a la que, como ha informado EL ESPAÑOL-EL DIGITIAL CLM, han asistido todos los secretarios regionales del partido.

El encuentro ha servido para pulsar el estado de ánimo de los barones del PSOE en medio de las acusaciones de corrupción y la dimisión de Lobato, dos asuntos que han acaparado los comentarios en los pasillos del Congreso Federal.

Page no ha estado presente en el arranque del Congreso, pero sí ha participado en la comida con Sánchez. "La comida estaba muy buena, en contra de lo que suele ser habitual en este tipo de catering", ha comentado en broma con los periodistas.