Page y Lambán darán plantón a Sánchez el domingo y anticipan la batalla en los congresos regionales del PSOE

El 41º Congreso Federal del PSOE empezó este viernes en Sevilla con la corrupción como monotema y acabará el domingo con dos grandes ausencias: la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la del secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, ambos muy críticos con Pedro Sánchez.

El plantón de los dos, que tendrá lugar el mismo día en el que Sánchez pronunciará su único discurso del congreso, anticipa que los congresos regionales que se vivirán en el PSOE a partir del próximo lunes serán muy duros en algunos territorios.

De hecho, Ferraz espera cierta dificultad en federaciones como las de Aragón, Cantabria, Andalucía, Castilla y León y Extremadura, donde los barones actuales muy probablemente tendrán que enfrentarse a otras alternativas en la secretaría general, algunas impulsadas desde Ferraz.

La versión oficial de la ausencia de Page es que tiene problemas de agenda. Sin embargo, según trasladan fuentes cercanas al presidente castellanomanchego, no tiene intención de quedarse al discurso de Sánchez para evitar la foto de todos aplaudiendo al secretario general y él de brazos cruzados.

Page estará en Sevilla, donde llegó este viernes, y se irá el domingo por la mañana, antes de los discursos. De hecho, el barón socialista se ha instalado en un hotel distinto a los de la mayoría de dirigentes. La distancia no solo es ideológica, también física en este caso.

Él, sin embargo, no tendrá que enfrentarse a un proceso de primarias. En el partido existe la regla –aunque no está en los estatutos– de que si un secretario general es presidente de su comunidad autónoma, no se busca candidato alternativo.

La ausencia de Lambán, sin embargo, será mayor. El secretario general de los socialistas aragoneses no acudió este viernes al arranque del congreso y no acudirá en todo el fin de semana. La versión que trasladan desde su entorno es que busca "dejar paso" a los que cogerán su relevo, ya que no tiene intención de presentarse a la reelección como líder del PSOE aragonés.

La delegación aragonesa en este congreso está siendo representada por Darío Villagrasa, secretario de Organización del partido regional. Aunque Lambán no ha designado todavía sucesor, sí parece que en esta comunidad autónoma puede haber batalla por el poder, ya que Moncloa está allanando el camino para que se presente la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

El único fuego territorial que se le ha desactivado a Pedro Sánchez en los últimos días es el de Juan Lobato, de Madrid. Lobato tenía intención de pelear por seguir al frente de su federación, pero esta semana acabó dimitiendo tras verse implicado en un proceso que podría acabar en que Moncloa cometió revelación de secretos, un problema todavía mayor.

'Espías' en los debates

Antes de que la corrupción que cerca al entorno del presidente del Gobierno se convirtiese en el tema principal de este congreso, muchos socialistas estaban ya preocupados por el debate interno relativo a cuestiones como la financiación singular, que se tendrá que abordar en las distintas comisiones que se celebrarán este fin de semana.

El partido llegó al congreso con una ponencia marco que abordaba la financiación de una forma muy vaga, pero las distintas enmiendas presentadas por los territorios obligarán a entrar de lleno en el debate y los barones críticos están situando en esas comisiones a "espías" de su cuerda para intentar defender sus intereses.

Según explican desde el PSOE de Extremadura, cuyo secretario general se ha mostrado en contra del cupo catalán pactado por el Gobierno central y ERC, sus cargos defenderán "una financiación muy incrustada en el Estado". "Intentarán impulsar un modelo de España en el que da igual dónde vivas y en el que haya redistribución de la riqueza", comentan las fuentes.

El secretario general de los extremeños, Miguel Ángel Gallardo, tampoco es de la cuerda de Sánchez y llegó al frente de su federación hace pocos meses, ganando a la apuesta de Ferraz. Desde su entorno confían en que Moncloa no impulsará una candidatura alternativa, pero no se puede dar aún por seguro: se sabrá el lunes al presentarse las candidaturas.

Page, por su parte, ha situado en las comisiones al diputado y secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, de su absoluta confianza y al consejero de Hacienda de su comunidad, Juan Alfonso Ruiz Molina, según adelantó EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM este viernes.