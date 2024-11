Page defiende la "enorme valía" de Lobato: "No se prescinde de gente así, se está quemando capital político a destajo"

"No se puede prescindir de gente así". Con esta rotunda afirmación, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido este jueves al dimitido líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, al tiempo que ha mostrado su "preocupación" porque en la política española "se está quemando de forma acelerada mucho capital político a destajo".

En declaraciones a los medios en la localidad toledana de Escalona, Page ha dicho que Lobato "es una persona de enorme valía" y se ha mostrado "convencido de que la política, tarde o temprano, no puede prescindir de gente así".

Aunque ha reconocido que, más allá de lo que se publica en los medios, no tiene "la más mínima información" de lo que pasa en el PSOE de Madrid, el líder castellano-manchego sí ha dejado claro su apoyo a Juan Lobato ante el difícil momento político que está atravesando tras lo que el propio exlíder madrileño ha calificado como "linchamiento".

"A destajo"

"Cuando hablo quiero hablar con fundamento, pero sí puedo decir que realmente es una persona de valía", ha dejado claro el también secretario regional del PSOE de Castilla-La Mancha, inquieto por el hecho de que en la política española "se esté quemando de forma acelerada mucho capital político", tanto dentro como fuera de su partido, ha matizado. "A destajo", ha dicho Page.

"Hay muchísima gente que está resultando dañada o quemada y esto es algo que en términos generacionales y para la clase política es un problema", ha manifestado Page, quien también ha hecho referencia a la carta de dimisión de Lobato, en la que dice que no cree "en la destrucción del adversario y la aniquilación política del que discrepa". "Es algo obvio", ha dejado claro el presidente de Castilla-La Mancha al respecto.

La política nacional que se desarrolla "de la M-30 para dentro" ha entrado, a juicio de Page, en "un estado de neurosis desde hace años y quema capital político a destajo", lo que a su entender "para la clase política es un problema".

Guerras internas

De todas formas, el líder autonómico ha querido aclarar que "no entro en guerras internas ni en conspiraciones, no lo he hecho nunca, ni pretendo hacerlo".

En todo caso, "el problema -ha explicado Page- es identificar esas actitudes y esos comportamientos, pero es demasiado doloroso todo lo que pasa cuando realmente gente de valía se ve en esta situación y lo siento por él".

El líder castellano-manchego también ha hecho referencia al presidente de la Diputación de Badajoz y líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, del que ha defendido su trayectoria "impecable".

Pleito junto a David Sánchez

Por ello, Page se ha mostrado convencido de que terminará saliendo satisfactoriamente de "ese pleito" en el que está implicado junto a David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez.

"Lo único que deseo, y esto vale para la gente de mi partido y en realidad para todos los demás, es que salgan lo mejor posible y sobre todo que finalmente nunca pueda ser condenado nadie que sea inocente", ha declarado el líder de los socialistas castellano-manchegos.

Preguntado por la imputación de Gallardo, el presidente de Castilla-La Mancha ha señalado que eso "no determina cómo va a terminar la situación" por lo que ha reiterado que su "pleito" acabará "muy esclarecido".

Falla la política

"Es mi impresión, pero como digo, solo puedo hablar de la opinión que personalmente me suscitan algunas personas a las que conozco y cuya trayectoria les avala y espero que el resultado del pleito sea a la altura de la trayectoria de la gente a la que conocemos", ha querido aclarar.

Con todo, García-Page ha visto "lamentable" que la política falle en la medida en que se dedica a los problemas de los políticos "porque es una forma de no ocuparse de los problemas de la gente".

"La mayoría estamos en lo que estamos, en lo que hay que estar. Lo que pasa es que es verdad que la neurosis en la que ha entrado la política nacional es muy preocupante", ha concluido el barón autonómico.