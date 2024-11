Susana Díaz tacha al PSOE de espacio inhabitable a su llegada al Congreso: "Cuando hablo, me cae una manta de palos"

La exsecretaria general del PSOE de Andalucía y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, ha llegado este sábado al Congreso Federal del PSOE en Sevilla con polémica al pedir que su partido tiene que ser "habitable". ¿Acaso no lo es ahora?, le han preguntado. "Yo, cada vez que hablo me cae una manta de palos", ha respondido.

El desafío es amplio. Supone una crítica a la actual dirección del PSOE andaluz, pero también a la federal. A Juan Espadas y a Pedro Sánchez, a los que ha recordado que en la formación "no sobra talento", pero sí hace falta que "todo el mundo pueda currar, colaborar".

Díaz, que ha preferido no dar nombres cuando habla de espacios "habitables" ni de renovación del PSOE andaluz, sí que ha advertido de que si este congreso se cierra con sectores del socialismo que se sienten fuera, "será un congreso fallido".

"Aquí cabe todo el mundo, hace falta todo el mundo y el PSOE tiene que salir del Congreso Regional con sosiego y unido", ha señalado Díaz, con la vista puesta ya en el encuentro que tienen que hacer los andaluces a primeros del próximo año y donde hay sectores que cuestionan la continuidad de Juan Espadas.

"Si se consigue que no sobre nadie, el quién será lo de menos", ha señalado en referencia a un posible relevo de Espadas. Pero ha insistido en que sus palabras no siempre han sentado bien.

"Una manta de palos"

"Hombre, yo cada vez que he dado mi opinión, me ha caído una manta palos", ha indicado. Para la expresidenta de la Junta, sin embargo, sus declaraciones siempre han sido "con respeto".

Aún así, Díaz ha pedido "perdón". "Si alguna vez me he equivocado, pido disculpas, porque a veces seguramente habré podido estar desafortunada, pero nunca lo he hecho ni con maldad ni con mala intención, porque llevo el partido dentro", ha indicado.

Antes de estas declaraciones, la socialista ya había hablado sobre las fechas del Congreso Federal, que ocurre justo cuando el PSOE está en medio de una vorágine de presuntos casos de corrupción que cercan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Cuando se convocó el Congreso no estaban previstos los días tan malos que hemos pasado", ha reconocido Díaz. Esa es una de las razones, ha señalado, por la que se ha decidido a acudir a una cita de la que amagó con ausentarse por falta de invitación y de inclusión en la lista de delegados, señaló en su momento.

"Malos momentos"

"Los militantes, sobre todo, han sufrido y creo que aunque el Congreso no estaba previsto en estas condiciones y con estas circunstancias, bueno pues ahora tiene que servir para que salgamos con el ánimo renovado", ha explicado.

Pese a los "malos momentos" que ha pasado el PSOE, ha señalado, ella sigue "chupando banquillo". Es su respuesta cuando le plantean si se ve de vuelta en la primera línea de la política.

"Es verdad que si tuviera otras posiciones, pues seguramente tendría otra capacidad de juego. Pero soy joven, tengo solo 50 años. Y bueno, y ya está, más adelante hay más. Hay veces que te toca chupar banquillo y hay veces que te toca jugar por la banda".

"Soy joven"

De esta forma, la expresidenta de la Junta no rechaza en modo alguno regresar a los puestos de responsabilidad. Tan solo señala que no es su momento y que se ve joven como para que eso ocurra en el futuro.

La expresidenta de la Junta, acompañada por Verónica Pérez, antigua colaboradora y amiga, ha entrado en el recinto del Congreso Federal del PSOE entre besos y abrazos. La socialista es consciente de que cada vez que se ha parado a una foto, es respaldo a su posición crítica.

Ha sido, de largo, la líder del partido que más ha tardado en recorrer el camino entre la zona de seguridad y la puerta del palacio de congresos de Sevilla. Otro mensaje a la dirección.