Pedro J. Ramírez, en La Hora del Suscriptor: "Si Cerdán cobró, el PSOE será un partido corrupto y Ferraz una cueva de ladrones"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha arrancado este miércoles la tercera edición de La Hora del Suscriptor, el foro mensual de encuentro entre suscriptores y periodistas de este diario para explorar a fondo la actualidad y responder a las dudas de los lectores.

En esta nueva temporada, conducida por Puri Beltrán y prologada por el jefe de investigación del periódico, Jorge Calabrés, el diálogo se ha prolongado durante más de una hora. El tema estrella (no podía ser otro): Víctor de Aldama.

"De todos los frentes que tiene abiertos, es el incendio que más amenaza la estabilidad del Gobierno", asegura Pedro J. sobre el empresario y comisionista del caso Koldo, recientemente puesto en libertad tras declarar en la Audiencia Nacional.

Durante sus dos horas frente al juez, el expresidente del Zamora C.F. no dejó títere con cabeza. Entre los muchos venablos que dedicó a la dirección nacional del PSOE, Pedro Sánchez incluido, Aldama aseguró que el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, cobró 15.000 euros en efectivo de la trama. También que el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, había recibido otros 400.000.

"Si se demuestra que Cerdán cobró, y su antecesor Ábalos antes que él, el salto cualitativo será tremendo", analiza el director de EL ESPAÑOL. "Si eso ocurre, el PSOE vuelve un partido corrupto en su estructura y Ferraz vuelve a ser una cueva de ladrones. Eso les haría un daño tremendo", argumenta.

Puri Beltrán y Jorge Calabrés. Javier Carbajal

Sobre Sánchez, no obstante, cree Pedro J. que "es muy remoto" pensar que este tema vaya a salpicarle directamente; sobre todo, porque "lo de Aldama no le toca ni siquiera de refilón".

El precio político

Pedro J. cree que "la aritmética parlamentaria está más bloqueada que nunca", y por ello tampoco se sufren las consecuencias de la corrupción. Por ejemplo, en 1993 la llave del Congreso la tenía Pujol, que era libre de actuar a izquierda y derecha; en 2018, con la moción de censura, el PNV también... "y ahora nadie".

"Hay que estar mentalmente preparados para que este Gobierno dure un par más de años. A ningún socio le interesan elecciones anticipadas... salvo quizás a Podemos", admite el director. "El resto están pagando el precio de la relación con Sánchez".

Algo parecido opina el jefe de investigación del periódico, Jorge Calabrés, quien asegura que "los socios independentistas viven muy bien con Pedro Sánchez". "No les conviene votar en su contra: el mejor escenario de todos los socios es mantener este Gobierno", analiza.

Calabrés lleva semanas desentrañando los entresijos del caso Koldo y analizando sus novedades. Entre otros, la autoinculpación de Aldama como comisionista del ministro Ábalos, de su asesor Koldo García, del líder socialista Santos Cerdán y del jefe de Gabinete de María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda, Carlos Moreno. También confesó que Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, le pidió 50.000 euros.

"Con todo lo que hay liado, Sánchez no está preocupado por España, no tiene tiempo para preocuparse por el país. Está más preocupado por su hermano, por su esposa, por Koldo", dice Calabrés. "En algún momento va a estallar. Tiene que haber un punto de inflexión... no puede alargar mucho más su Manual de Resistencia".