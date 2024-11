ERC, Junts y Podemos piden una comisión de investigación de la DANA al margen del PSOE para poder citar a Sánchez

Menos de una semana después del pacto que reconcilió al PSOE con sus socios parlamentarios alrededor de la reforma fiscal, el bloque de investidura vuelve a dividirse para repartir culpas por la gestión de la DANA.

Los aliados de Pedro Sánchez registrarán este miércoles una comisión de investigación en el Congreso para exigir responsabilidades políticas. Por su parte, el PSOE presentará otra para evitar que su líder dé explicaciones.

En concreto, el miedo que reina en el Grupo Socialista es que, si apoyan a sus socios, la comisión acabe convirtiéndose en una caza de brujas que llame a comparecer a Pedro Sánchez. Fuentes parlamentarias cercanas a la petición inciden en esta idea y apuntaban este martes que citar al presidente del Gobierno "está sobre la mesa".

Todo depende de cómo se dé la negociación entre los partidos, sobre todo entre Sumar, Compromís, Podemos, ERC y Junts, que son los que promueven la iniciativa. El documento de registro al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL plantea la comisión de investigación como un medio para "identificar a todos los responsables con competencias en la gestión de la DANA y determinar responsabilidades políticas".

Para ello, la idea era presentar una lista de comparecientes extensa, con responsables "del Gobierno valenciano y del resto de administraciones", incluido el Ejecutivo central. En principio, siempre y cuando se negocie una lista común, fuentes parlamentarias socialistas no se cerrarían a llamar a ministros del Gobierno a declarar, pero no así a Pedro Sánchez.

De hecho, el presidente del Gobierno tendrá que asistir sí o sí a la comisión que está preparando el PP en el Senado, donde los de Alberto Núñez Feijóo disfrutan de mayoría absoluta y no necesitan el apoyo de otros partidos.

Ninguna de estas comisiones se ha creado todavía, pero algunos ya comentan en privado por dónde van a apuntar la lista de comparecientes. La mayoría coincide en llamar a Carlos Mazón y a sus consellers, pero los problemas empiezan cuando se habla del Gobierno central. Podemos y Compromís, sobre todo, insisten en convocar a ministros o incluso al propio Sánchez para determinar su grado de responsabilidad en la catástrofe.

"La decisión del Gobierno español de no declarar la emergencia también ha sido objeto de polémica", justifica el documento de registro. "Esta elección política, unida a las deficiencias en la gestión autonómica, ha generado una fuerte controversia sobre las responsabilidades y las omisiones que hicieron aumentar los efectos del desastre", añade.

Diferentes modelos

El PSOE ya ha anunciado que registrará su propia idea de comisión "más amplia" el miércoles por la mañana, nada más terminar la comparecencia especial de Pedro Sánchez ante el Congreso. Los primeros indicios apuntan a que por lo menos Compromís no apoyará este texto y pedirá "ir más allá".

Los socialistas plantean centrar la comisión no sólo en la Comunidad Valenciana, sino confrontar la gestión de Mazón con la de otros presidentes autonómicos del PP, como Juanma Moreno en Andalucía, y dejarle en evidencia. Hacer que uno, al defenderse, inevitablemente se enfrente con el otro.

La idea de los socialistas es registrar una comisión genérica, que vislumbre los errores cometidos por la administración, que refleje los daños en las comunidades afectadas y ayude "a corregir errores y sacar conclusiones", como lo define el portavoz Patxi López.

Pero esto no será suficiente para los aliados habituales. En el caso de la portavoz parlamentaria de Compromís, Àgueda Micó, el partido valenciano se arrojó a crear una comisión alternativa a la del PSOE y la del PP porque "no se fían" de un programa que no cuente con ellos. Desde el primer día requirieron "poner a cada uno en su sitio", incluso si eso implicaba pisar al Gobierno central (aunque menos que al autonómico).

Es importante señalar que, aunque los dos diputados de Compromís forman parte del grupo parlamentario de Sumar, en este tema son totalmente independientes e incluso tomaron posiciones días antes de que Yolanda Díaz se pronunciase. Esto generó fricciones dentro de la coalición.

En el PP, por su parte, apunta mucho más directamente al Ejecutivo de Sánchez y centra el tiro en la exvicepresidenta tercera y actual comisaria europea, Teresa Ribera, de cuyo ministerio eran dependientes los organismos de prevención y alerta. Este motivo llevó incluso a aplazar su nombramiento una semana, debido a la cerrazón de los populares a "darle un premio que no se merecía".