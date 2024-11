El rector de la UCM niega un "trato excepcional" a Begoña Gómez y dice que se citaron en Moncloa por "seguridad Covid"

El rector de la Complutense (UCM), Joaquín Goyache, ha negado tajantemente que la universidad brindara ningún trato de favor a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por su condición de esposa del presidente del Gobierno.

La empresaria co-dirigió dos cátedras en la UCM, que recientemente han sido suprimidas. No obstante, un juez de Madrid investiga la creación de las mismas.

Paralelamente, la Asamblea de Madrid ha inaugurado este miércoles una comisión de investigación sobre la relación de Gómez y la Complutense. Y, tras la comparecencia de la mujer de Sánchez, quien se ha negado a declarar, ha llegado el turno de Goyache. Éste sí ha respondido a las preguntas de los representantes del PP, PSOE, Vox y Más Madrid.

El rector ha confirmado que se reunió, en 2020, con Begoña Gómez en la Moncloa. Y ha expresado que lo consideró "lo más seguro, en términos de seguridad biológica", dado que, a mediados de aquel año, España vivía "el post-confinamiento" por la pandemia de la Covid-19.

Goyache, durante su intervención, ha indicado que fue la esposa de Pedro Sánchez la que le propuso, en una llamada de teléfono, esta cita, que desembocó en la creación de una cátedra que acabaría co-dirigiendo la empresaria. Concretamente, la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva (TSC).

Según ha declarado el rector, Gómez propuso que ambos se citaran en la sede de la Escuela de Gobierno de la Complutense, lo cual no fue posible. Posteriormente, sugirió el Rectorado, pero estaba "prácticamente cerrado". Después, Gómez "propuso hacer una videoconferencia", lo cual tampoco fue posible.

Durante la conversación telefónica, Begoña Gómez le habría "propuesto tratar una serie de temas, entre los que no estaba el tema de la cátedra", que sí le planteó durante la reunión presencial.

Finalmente, se vieron en un "edificio oficial" de la Moncloa, que no ha sabido identificar con precisión. Allí, la empresaria le habría comunicado que contaba con el apoyo económico de las entidades Fundación La Caixa y Reale Seguros.

"Me propuso potenciar la formación continuada y organizar un evento sobre mujeres por la sostenibilidad. Me dijo que una serie de instituciones fuertes estaban interesadas en crear esa cátedra. Eran Fundación La Caixa y Reales Seguros, pero no recuerdo si me dijo entonces esos nombres o no", ha expresado Goyache a preguntas de la diputada del PP Mercedes Zarzalejos.

Y el rector vio con buenos ojos su ofrecimiento. "Le dije que si cumplían la normativa, por supuesto, para la UCM era bueno. Era un tema de transformación social y pymes; para nosotros era interesante", ha señalado el rector. "Yo no participé en la creación [de la cátedra], aparte de ese contacto inicial", ha añadido.

Goyache, no obstante, ha admitido que pensó que Gómez era licenciada, cuando no lo es. Ahora bien, ha subrayado que el cargo de co-director de una cátedra, el que desempeñó Gómez, consiste "sólo en gestionar las actividades de la misma; la parte académica e investigadora, si la tuviera; las facturas y contratos...".

También ha recalcado que la co-dirección de una cátedra de tipo extraordinaria no exige, en absoluto, ostentar la condición de catedrático. De hecho, la mujer de Sánchez, desde el año 2013, ya encabezaba un título propio de formación continuada.

Sobre la reunión en Moncloa con Gómez, Goyache ha subrayado que ambos fueron los únicos asistentes. No estuvo presente la secretaria de la esposa de Sánchez, según ha manifestado en la comisión de investigación.

A preguntas de la representante de Vox, el rector ha señalado que la UCM "no incumplió" el reglamento de la Universidad a la hora de nombrar, a propuesta de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra, a Begoña Gómez como co-directora.

También ha descartado que la rapidez en la creación de este proyecto académico, pocos meses tras la reunión en Moncloa, no fue anómalo ni constituyó trato de favor alguno.

El 'software' de la UCM

A preguntas del PP, Goyache ha indicado que desconoce si Gómez "se apropió" de un software desarrollado para la cátedra. Ése es uno de los hechos que investiga el juez Juan Carlos Peinado en el llamado caso Begoña. Y, por ello, el compareciente ha rechazado ahondar en este asunto.

Pero, entretanto, ha descartado, "con la información que tenemos", que exista apropiación indebida por parte de Begoña Gómez. Y ése es uno de los supuestos delitos, atribuidos a la esposa de Sánchez que investiga el juez Juan Carlos Peinado. "Antes se me ha ido un poco la lengua", se ha desdicho el compareciente.

Gómez ofreció gratuitamente, a través de la web de una empresa unipersonal de su propiedad, una herramienta digital de asesoramiento a pymes en asuntos de sostenibilidad, similar a un software desarrollado, previo pago por parte de la UCM, para la cátedra.

El rector ha señalado que, sobre estos hechos, la Universidad encargó "una serie de procedimientos internos".

"La imagen de la Complutense no puede estar en entredicho. ¿Se hicieron bien las cosas, señor Goyache?", ha preguntado Marta Bernardo, representante del PSOE en la comisión. "Se han hecho muy bien las cosas", ha señalado el rector.