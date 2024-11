El PP pide que Sánchez y Ribera comparezcan por la DANA en el Congreso "como hará Mazón en el Parlament valenciano"

El Comité de Dirección del Partido Popular, reunido este lunes en Madrid, sigue en modo "no emponzoñar", y explicando de viva voz que Alberto Núñez Feijóo ha dado orden de lograr que "la política esté, al menos, al nivel de la ciudadanía".

En privado, los dirigentes del PP critican al Gobierno y se preguntan qué hacían, con quién comían y qué decisiones "no tomaron" Pedro Sánchez y Teresa Ribera. Pero en público sólo piden que comparezcan en el Congreso.

Cosa que no harán. El presidente se va a la cumbre del clima de Bakú (Azerbaiyán) y la vicepresidenta se va a Bruselas, a pasar su examen (o no) como vicepresidenta primera de la Comisión Europea y comisaria de Competencia.

Sémper ve “con satisfacción” que Mazón “tras poner el cuerpo ahora ponga la cara” y “con tristeza” que Sánchez no comparezca en el Congreso.

Borja Sémper ha valorado el segundo paquete de medidas aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario, y presentadas por Pedro Sánchez. El portavoz del PP comparecía minutos después de que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, asumiera públicamente "errores" en la gestión de la crisis de la DANA, y anunciara un "refuerzo" de su Consell a partir del próximo jueves.

Pero de eso, el portavoz no ha dicho nada. De hecho, la rueda de prensa de los populares podría calificarse de una comparecencia tendente a que nadie informara de ella.

Lo que explica dos cosas: una, su apoyo al segundo decreto aprobado por el Gobierno este lunes, "para el que hemos ofrecido 13 medidas de mejora esta mañana". Y dos, la ausencia de ataques explícitos a Sánchez y Ribera.

Del presidente se desliza que "debería dar explicaciones en el Congreso como hará Carlos Mazón este jueves en el Parlament valenciano, por iniciativa propia". Y a la vicepresidenta tercera se le reclama lo mismo "después de 15 días escondida", pero se evita responsabilizarla directamente del desastre de la DANA, aunque de ella dependan la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La estrategia de fondo

Y claro, más allá de creer (o no) en el noble objetivo del presidente del partido, la estrategia de fondo busca proteger a su barón valenciano. Y Borja Sémper dejó ver ese conejo en la chistera cuando fue preguntado por si la dirección del PP apoyaba no a Mazón después de la inundación, sino su actuación del 29 de octubre, manteniendo su agenda hasta una larga sobremesa.

"Por la misma razón por la que no pedimos que Ribera asuma responsabilidades políticas, tampoco lo haremos con el presidente de la Comunidad Valenciana", respondió el portavoz del Comité de Dirección del PP.

"Ya haremos los análisis en su momento, porque lo que ahora toca es arrimar el hombro y no emponzoñar más el debate político", insistió. "Que los ciudadanos entiendan que la única prioridad son las personas y las empresas que han perdido todo en esta catástrofe".

Hay otro indicio de que los populares juegan al relato tanto como el Gobierno. Aunque quizá con menos eficiencia.

Sémper celebró que "Mazón vaya a comparecer este jueves ante las Cortes Valencianas: ya ha puesto el cuerpo y ahora pone la cara", expresó con satisfacción de compañero. "Y lo hará porque él ha querido dar cuentas de su gestión y de qué pasos va a dar en el futuro... ya nos hubiera gustado que Sánchez lo hubiese hecho en el Congreso, vemos con tristeza que no lo vaya a hacer".

Es decir, no ataco de frente al presidente, pero lo comparo con el mío, dejándolo mal. No pido la dimisión de la vicepresidenta, pero deslizo que ha estado a sus cosas de irse a la Comisión Europea y no a las de todos, que eran la gestión de "la mayor tragedia natural que podemos recordar".

Preguntas sin respuesta

El PP nacional se niega a anticipar qué debería decir o hacer Mazón este jueves. Le basta que "dé la cara". Y rechaza criticarlo tanto en público -Sémper dejó esa pregunta sin contestar, llegando a molestarse con la insistencia de los periodistas- como en privado -"el PP le da su apoyo total al presidente valenciano", apunta una fuente de la dirección-.

Durante toda la semana, las consecuencias de la DANA -las humanas y las políticas- taparán el calvario judicial del Gobierno de esta semana. Desde el Tribunal Supremo hasta los juzgados ordinarios de Madrid y Badajoz, pasando por la Audiencia Nacional y "cercando a Sánchez, a su Ejecutivo, a su partido y a su entorno personal".

Porque la presión está en Mazón, que el jueves comparecerá en el Parlamento de la Comunidad Valenciana responder a preguntas muy específicas, en las que se ha centrado el relato público de las últimas semanas.

¿Dónde estaba hasta las 18:30 horas? ¿Por qué no lanzó antes la alerta a móviles? ¿Qué razones aduce para no haber pedido la declaración de Emergencia Nacional que exige hasta Feijóo, su jefe de filas? Y muchas más.

Entretanto, Sánchez estará en Azerbaiyán y Ribera se habrá ido a Bruselas, y ninguno de los dos participará en la sesión de control al Gobierno.

Pero el PP tampoco contesta, como si no tuviese opinión. Y ofrece sus votos a favor de los decretos... aunque falta saber si también a favor de Ribera en Bruselas, este martes. Pero eso sí que sería una declaración de guerra total.