Un 67%, incluido un 43% de votantes del PSOE, pide que Sánchez rompa con Puigdemont por insultar al Rey

El expresidente de la Generalitat catalana y líder de Junts, Carles Puigdemont, insultó este domingo a los Reyes tras la visita del monarca al municipio valenciano de Paiporta. Según el 67,6% de los españoles, este hecho es motivo suficiente para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rompa su relación política con el catalán.

Aunque el apoyo a esta posición es diferente según los votantes de los partidos, incluso el 43% de los votantes del PSOE creen que Sánchez debería reconsiderar su relación con Junts, según el último sondeo de Sociométrica elaborado para EL ESPAÑOL.

El líder catalán, todavía fuera de España para no rendir cuentas ante la Justicia, publicó un mensaje atacando a Felipe VI en la red social X. Sobre un vídeo en el que se ve cómo el Rey está siendo abucheado mientras le tiran barro, Puigdemont escribió: "Enfangados hasta la corona, se marcharán con la cola entre las piernas".

Poco más tarde, publicó otro mensaje en el que decía que la reacción de los valencianos era "previsible" y se quejaba de que el problema actual es que no hay ninguna "propuesta democrática suficientemente fuerte y organizada que sea capaz de capitalizar esta energía y convertirla en un movimiento transformador".

Si el 67,6% de los españoles considera que Sánchez debería romper con Puigdemont tras estos ataques, en el caso de los encuestados de la Comunidad Valenciana el porcentaje es del 63,2%. Sólo el 26,9% de los españoles y el 27,3% de los valencianos considera que la relación del PSOE y de Sumar debe continuar como está.

Según apunta el sondeo de Sociométrica, hay una notable diferencia entre los votantes de los partidos. Los de las formaciones de izquierda y de los nacionalistas que apoyan al Gobierno se decantan a favor de que la situación no afecte a la relación entre ambos, mientras que en el PP y Vox se muestran aplastantemente a favor de que Sánchez se aparte de Puigdemont.

Sin embargo, los votantes socialistas son los menos convencidos dentro de la izquierda. El 49,4% de los votantes del PSOE creen que Sánchez no debería romper con Puigdemont, pero el 43% opina que sí debería hacerlo. Aunque gana el no, la diferencia es estrecha y muy significativa.

De hecho, fue un socialista el que más contundentemente respondió a Puigdemont. Tras el comentario de que los Reyes estaban "enfangados hasta la corona", el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, respondió con un mensaje rotundo.

"Siempre has sido un miserable como político. Sospecho que como persona, también. No sé si con la cola entre las piernas. Pero sí dando la cara y no en el maletero de un coche huyendo como un cobarde", publicó Page en X, comparando la actitud del Rey en Paiporta con la forma en la que Puigdemont huyó de España.

Pero los votantes de los partidos que apoyan al PSOE en el Congreso y en el Ejecutivo se muestran mayoritariamente a favor de que la relación entre Sánchez y Puigdemont se mantenga como está. Los más convencidos son los de Sumar (82,2%), precisamente la formación más afectada en caso de que caiga el Gobierno.

A pesar de estas variaciones, el respaldo al Rey parece mayoritario entre la sociedad. De hecho, este lunes EL ESPAÑOL publicó otro sondeo en el que el 76% de los españoles considera que Felipe VI y Letizia hicieron bien en ir a Paiporta, a pesar de que el Gobierno les avisó de que había riesgo de protestas.

Aún es pronto para saber cómo afectarán a su relación con el PSOE las palabras de Puigdemont contra el Rey, aunque parece que afectará poco. Los socialistas publicaron este domingo un mensaje en X criticando al PP por no haber condenado los ataques a Sánchez, pero el PSOE todavía no ha censurado las palabras de Puigdemont ni ha defendido al Rey.

Aunque Junts ha puesto muchas trabas para aprobar los Presupuestos, el Gobierno aún sigue convencido de que podrá lograr los votos de Puigdemont.

Ficha técnica

El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica entre los días 3 y 4 de noviembre de 2024 mediante 1.712 entrevistas aleatorias extraídas de un panel propio de n=10.000 individuos representativos de todos los segmentos sociodemográficos españoles.

Los resultados finales han sido ajustados en fino mediante una variable de ponderación que tiene en cuenta el sexo, edad, provincia y recuerdo de voto en las tres últimas elecciones.

Error máximo: 3% (la desviación media de SocioMétrica en voto en gen23 fue de 1,1% y en eu24 de 0,8%). No procede nivel de confianza al tratarse de muestreo no probabilístico.

Director del estudio: Gonzalo Adán. Dr. en Psicología Política y profesor de Psicometría y Técnicas de Investigación Social. SocioMétrica es miembro de Insights + Analytics España.