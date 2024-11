Page sale en defensa de los Reyes tras los disturbios de Paiporta y llama "miserable" a Puigdemont en un tuit viral

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha salido este domingo en defensa de los Reyes Felipe y Letizia tras los disturbios de Paiporta con un mensaje que se ha hecho viral en la red social X en el que, además, el líder castellano-manchego llama "miserable" al fugado Carlos Puigdemont, presidente de Junts y socio parlamentario de Pedro Sánchez.

"@KRLS siempre has sido un miserable como político. Sospecho que como persona, también. No sé si con la cola entre las piernas. Pero sí dando la cara y no en el maletero de un coche huyendo como un cobarde", ha publicado el presidente de Castilla-La Mancha y secretario regional del PSOE en la tarde de este domingo.

Este tuit de Page, que en pocos minutos se ha hecho viral con miles de reproducciones, ha sido la respuesta a un mensaje anterior de Puigdemont en el que, sobre un vídeo de los incidentes de Paiporta, el prófugo afirmaba en catalán sobre la Casa Real: "Enfangados hasta la corona, se marcharán con el rabo entre las piernas".

. @KRLS siempre has sido un miserable como político. Sospecho que como persona, también. No sé si con la cola entre las piernas. Pero sí dando la cara y no en el maletero de un coche huyendo como un cobarde. https://t.co/cwZWcJyKde — Emiliano García-Page (@garciapage) November 3, 2024

Enfangats fins a la corona, marxaran amb la cua entre les cames. https://t.co/hWTC64kCbf — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 3, 2024

Dan la cara

Con esos apelativos de "miserable" y "cobarde", el presidente de Castilla-La Mancha no ha querido pasar por alto los insultos de Puigdemont a los Reyes de España, que, al contrario que Pedro Sánchez, sí han dado la cara en la visita ha Paiporta y han atendido a los vecinos mientras recibían lanzamientos de objetos y barro.

Como ha informado EL ESPAÑOL, este domingo ha tenido lugar un episodio de fuerte tensión en Paiporta durante la visita de los Reyes con gritos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Los vecinos del municipio valenciano, una de las zonas cero de la catástrofe, han recibido a la comitiva oficial con violencia y con gritos de "asesinos", "perros", "mentirosos" y "fuera".

Barro y objetos

La población, que se siente abandonada cinco días después de la riada, incluso ha lanzado barro y objetos a toda la comitiva, que ha tenido que protegerse con paraguas.

Pese a los disturbios, los Reyes, con la ropa y la cara manchadas de barro, han avanzado por una de las calles principales de este municipio y han intentado calmar los ánimos.

Se han dirigido a los vecinos para escuchar sus necesidades y sus quejas. "Felipe, haz lo que puedas", le ha comentado uno de los hombres que estaba concentrado en la calle. La Casa Real ha publicado un video de la visita a Paiporta: