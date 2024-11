El Gobierno de Page carga contra Tolón por informar en las redes del cadáver de Letur "sin confirmación judicial"

Choque político en Castilla-La Mancha en medio de la tragedia de la DANA. El Gobierno socialista de Emiliano García-Page ha cargado este domingo contra la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, por informar antes de tiempo y sin confirmación judicial, sobre la aparición en la localidad albaceteña de Letur del cuerpo sin vida de Antonia, una de las cinco personas desaparecidas en el pueblo.

El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha elevado el tono, desde Letur y ante los medios de comunicación, contra Tolón por haber difundido la noticia antes de tiempo, informa Europa Press. Junto a Ruiz Santos se encontraba el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero.

Como ha informado EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, Tolón ha difundido a primera hora de este domingo a través de la red social X la noticia del hallazgo del cadáver y lo ha hecho, según el Gobierno de Castilla-La Mancha, sin esperar a recibir la autorización del juez, como, sin embargo, sí ha hecho unas dos horas después el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, a través de esa misma red social.

Un secreto a voces

De hecho, Page ha comenzado su mensaje afirmando que "ahora que ya tenemos la necesaria autorización judicial para comunicarlo, quiero lamentar el hallazgo del cuerpo sin vida de una de las cinco personas que estábamos buscando en Letur".

En su intervención ante los periodistas, el delegado provincial de Page ha comenzado pidiendo disculpas a los medios por confirmar la noticia del hallazgo cuando "ya era un secreto a voces" y no precisamente, ha dicho, por culpa del Gobierno de Castilla-La Mancha.

"No hemos sido los que estamos aquí quienes hemos contribuido a que lo fuera, porque trabajamos sobre un protocolo muy claro, previamente establecido y aprobado reglamentariamente. Hasta que no hay una confirmación oficial y la autorización de una comisión judicial para dar cuenta del fallecimiento de una de las personas que se encontraban primero sin localizar no lo hemos hecho".

"Pido disculpas"

"Si alguien se ha sentido mal, les pido disculpas, pero no ha sido por culpa de este puesto de mando avanzado. Yo tengo redes sociales. El presidente de la Diputación tiene redes sociales. Pero quizás no sea el mejor mecanismo para comunicar noticias de este tipo", ha considerado Pedro Antonio Ruiz Santos en clara alusión a Milagros Tolón.

Tras confesar que ha sido "muy doloroso" tener al lado a las cinco familias de las personas desaparecidas en el municipio y no poder decir nada hasta que no haya una confirmación oficial, el delegado de la Junta ha apuntado que las próximas noticias que tengan que comunicar sobre este asunto volverán a proceder del mismo modo.

"Creo que es lo justo con las familias. Yo sé que la información es muy necesaria. Ustedes están haciendo su trabajo, pero nosotros tenemos que cumplir la ley", ha terminado precisando.