Armengol contrató con la 'trama Koldo' sin poder hacerlo: un informe avala a Prohens a reclamar 3,7 M

El Gobierno de las Islas Baleares, cuando estaba presidido por la socialista Francina Armengol, contrató a la empresa Soluciones de Gestión SL sin poder hacerlo legalmente. Esta compañía es considerada el epicentro de la trama de corrupción investigada en el caso Koldo.

Así lo concluye un informe del Consell Consultiu. En este documento, de 38 folios y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el principal órgano consultivo del Govern de las islas se muestra favorable a dar por nulo aquel contrato, firmado en mayo de 2020 y destinado al suministro de mascarillas.

¿Por qué motivo? "Por incurrir en la causa de nulidad prevista en el artículo 39.2 a) de la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP), atendiendo a la falta de capacidad de la empresa para contratar el suministro objeto de dicho contrato y a la falta de solvencia técnica adecuada para llevarlo a cabo", expone el texto.

Esta conclusión avala ahora a que el Gobierno balear actual, ya presidido por Marga Prohens (PP), pueda reclamar la cuantía total del contrato, 3,7 millones de euros. Así pretende hacerlo la dirigente popular, según explican fuentes cercanas a EL ESPAÑOL.

"Se ha comprobado también que la actividad que se insertaba en el objeto social de la empresa [Soluciones de Gestión SL] no era tampoco adecuada para llevar a cabo el objeto del contrato", expone el informe.

En efecto, Soluciones de Gestión SL no se dedicaba al suministro de material sanitario, que fue para lo que la contrató el Gobierno de Armengol al inicio de la pandemia de la Covid-19. De hecho, los cubrebocas que llegaron a Baleares no cumplían los requisitos exigidos y fueron almacenados por la Administración. No llegaron a usarse y ya caducaron.

Por otro lado, Soluciones de Gestión SL está en concurso de acreedores, lo que complica la ya complicada devolución de los 3,7 millones de euros. Esta compañía recibió más de 30 millones de euros en dos contratos adjudicados por el Ministerio de Transportes, encabezado, por entonces, por José Luis Ábalos. El encargo era el mismo: el suministro de mascarillas sanitarias.

No obstante, pocas semanas después, también fue la seleccionada para este fin por parte de los Gobiernos canario y balear, cuando ambos estaban en manos del PSOE. El primero lo encabezaba el hoy ministro Ángel Víctor Torres. El segundo, Francina Armengol, que hoy desempeña el cargo de presidenta del Congreso de los Diputados.

El llamado caso Koldo toma el nombre del de Koldo García Izaguirre, quien era el principal asesor de Ábalos cuando éste era ministro de Transportes. Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el exdirector general del Servicio de Salud balear (IB-Salut) Manuel Palomino reconoció que contrató 1,4 millones de mascarillas con Soluciones de Gestión tras hablar con Koldo García.

No obstante, el informe del Consell Consultiu sí avala a que dicha adjudicación se realizase por el procedimiento de emergencia, debido a la excepcional situación sanitaria derivada de la pandemia.

"Pero esta flexibilización procedimental en la tramitación por emergencia no significa que no resulten exigibles, en estos supuestos, los requisitos sustantivos y garantías contenidos en la legislación contractual (...), relativos a la capacidad para contratar con el sector público, de las personas naturales o jurídicas, y la exigencia a las personas adjudicatarias de un contrato del sector público que sus prestaciones estén comprendidas en su objeto social, requisitos que (...) incumple la adjudicataria de este contrato", expone el informe acerca de Soluciones de Gestión SL.