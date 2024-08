El PP apunta al patrimonio del hermano de Sánchez: "No hay mejor negocio que ser familia del presidente"

"No hay mejor negocio en este país que ser familia del presidente del Gobierno". El Partido Popular sigue martilleando a Pedro Sánchez con las investigaciones judiciales que se ciernen sobre las personas de su entorno más íntimo: su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.

Con respecto a este último, la formación de Alberto Núñez Feijóo "exige explicaciones" por su "millonario incremento patrimonial", cuando los ingresos que ha recibido de la Diputación de Badajoz -controlada por el PSOE- no superan los 220.000 euros.

En un comunicado remitido este miércoles a los medios de comunicación, el principal partido de la oposición ha emplazado al Ejecutivo a que "actúe ante el espectacular incremento de los bienes del hermanísimo del presidente del Gobierno, David Sánchez, quien es incapaz de justificar el patrimonio de 1,7 millones de euros".

Desde Génova denuncian que "cualquier irregularidad exigiría la devolución a Hacienda del dinero obtenido de manera ilegal". Por lo que, insisten los populares: "Lo que es de los españoles corresponde a los españoles, no a David Sánchez por ser hermano del presidente del Gobierno".

De la situación procesal del hermano de Sánchez, el PP recuerda: "Tributa en Portugal a pesar de tener su puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz, está siendo investigado por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social".

Además, señala que "la jueza que instruye el caso de David Sánchez ha reforzado con un nuevo auto su investigación sobre el presunto dedazo por el cual el hermano del presidente consiguió en 2017 la plaza de alto cargo en la Diputación de Badajoz".

En la nota enviada hoy a la prensa, la formación conservadora apuntala la tesis de un nuevo caso de corrupción que sacude a Sánchez: "El Gobierno sigue cercado por la corrupción, que invade la esfera personal y familiar de Pedro Sánchez, quien sigue escondido y se niega a dar explicaciones a la justicia, al parlamento y a la opinión pública".

A juicio de los de Feijóo, "todo lo que está sucediendo no solo con el hermano de Sánchez, sino también con su mujer, es gravísimo y no tiene precedentes". De ahí la insistencia en que el presidente del Gobierno dé la cara: "No puede seguir agazapado, pasando sus vacaciones como si no ocurriera nada, ante la presunta corrupción que salpica a su partido, a su Gobierno y a su entorno".

"Él y su mujer usaron las dependencias de la Moncloa para mantener encuentros con el empresario que acabó recibiendo contratos públicos de su Gobierno, después de que Begoña Gómez lo recomendara. Es difícil encontrar un caso parecido que defina mejor el tráfico de influencias", concluyen en las filas populares.

Comisión de investigación

Ante el silencio del jefe del Ejecutivo sobre las investigaciones a su mujer y su hermano, el PP lleva meses amenazando con citarlo en la comisión de investigación en el Senado. De hecho, ya incluyó su nombre en un listado de comparecientes, aunque se resiste a poner fecha y hora a la declaración.

Este martes, en una entrevista en esRadio, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, dijo: "No vamos a parar, tenemos que saber la verdad". Así pidió al presidente que diera la cara en sede parlamentaria: "Si Sánchez no tiene ningún problema y tan tranquilo está, pues que lo explique, donde lo tiene que explicar, que es ante las Cortes, que es donde recae la soberanía nacional".