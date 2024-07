Feijóo acusa a Sánchez de ser "el tapón para el cambio que requiere España" y pide elecciones

El PP está aprovechando la situación de debilidad de Pedro Sánchez para aumentar la presión sobre él. El líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido este miércoles ante los diputados, senadores y eurodiputados de su partido para decir que el presidente del Gobierno es "el tapón para el cambio que requiere España" y pedir elecciones.

En una comparecencia celebrada en el Senado y con aura de cierre de curso político, Feijóo ha evidenciado que Sánchez no tiene suficiente fuerza parlamentaria para gobernar y que tanto su Gobierno como su familia están rodeados de corrupción.

"Le pido al señor Sánchez, en nombre de la fuerza mayoritaria, que llame al jefe del Estado, que convoque elecciones o que se vaya", ha pedido Feijóo. "Ningún primer ministro europeo ni nadie que fuera presidente del Gobierno en España seguiría en el cargo. La Moncloa necesita líderes, no inquilinos, para que se diseñen leyes y no estrategias de defensa judicial", ha añadido.

El presidente del PP ha hecho un extenso análisis de la situación, empezando por el varapalo que sufrió ayer el Gobierno al no poder aprobar la reforma de la Ley de Extranjería ni la senda de déficit por el abandono de Junts.

"Su debilidad parlamentaria es más patente que nunca, lo hemos visto ayer", ha dicho Feijóo, que ha calificado la situación de "ridículo absoluto" y "humillación total". "Lleva 32 derrotas en el Congreso. 32 veces ha demostrado que su mayoría de investidura no fue de Gobierno, sino una coalición para repartirse el poder", ha añadido. "Nunca fueron más, sólo tenían menos escrúpulos que los demás", ha apuntalado.

Feijóo también ha criticado que el precio de la investidura de Salvador Illa "lo pagarán todos los españoles" con medidas como la condonación de la deuda y ha subrayado que, aunque el PSOE logre investir al del PSC, eso podría soliviantar a la gente de Junts en el Congreso, por lo que sus caminos son limitados.

"Con o sin gobierno en Cataluña, debe sostener esta situación al veredicto de la gente. Así, España, no puede seguir. Quizás a Esquerra le vale con Illa en la Generalitat, pero a Junts no. Insisto, señor Sánchez, déjelo ya, convoque elecciones, váyase... pero así no podemos seguir", ha dicho.

"Hasta sus socios reconocen que la legislatura está agotada. Y tienen razón. Esto no es un Gobierno, es un tinglado pensado en la mera supervivencia de una persona", ha añadido.

Feijóo también se ha referido a la investigación por corrupción de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, y a que el propio presidente haya sido citado a declarar. Después de eso, ha dicho, "el nombre de España está asociado a la corrupción en toda la prena internacional".

El líder del PP ha acusado a Sánchez de pretender "que caigamos todos con él", pero ha advertido que "no se va a llevar el país por delante en su caída".

La jornada de este miércoles, aunque dura, no ha cumplido con las altas expectativas que se habían generado al respecto. Cuca Gamarra había comparecido este martes para pedir a Sánchez que dimitiera y dijo que, si no lo hacía, Feijóo presentaría las medidas que considerase necesarias. Esto apuntaba a la presentación de una posible moción de censura, algo que finalmente no se ha producido.