Actualidad política, en directo | El 'tiro en el pie' de Vox en su decisión de aislarse bajo la órbita rusa al amparo de Orbán y Le Pen

Santiago Abascal lleva unos cuantos años mirando a Roma. En 2021, cuando Mario Draghi se puso al frente del Ejecutivo italiano para gestionar los fondos europeos tras su experiencia como presidente del Banco Central Europeo, todos los partidos se pusieron de su parte. Todos, menos uno: los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni.

Meloni dijo entonces que no le importaban los sillones y que los italianos no la habían votado para apoyar un gobierno que no había salido de las urnas. Realmente, tampoco tantos la habían elegido a ella de esta manera. Pero, desde unos postulados ultras, hegemonizó la oposición durante un año y del 4% conseguido en las anteriores elecciones se convirtió en primera ministra con el 26% de las papeletas.