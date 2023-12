"No deseo que cuelguen de los pies a nadie": Abascal acusa a la izquierda de manipular sus palabras

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este domingo que la "izquierda mediática" manipuló sus palabras acerca de Pedro Sánchez, ya que no desea "que cuelguen de los pies a nadie".

"No deseo que cuelguen de los pies a nadie, ni siquiera a un corrupto y traidor, no se lo deseo a nadie, absolutamente a nadie. Es algo que me produce repugnancia siempre que ha ocurrido en la historia", ha asegurado el dirigente en un mitin en Roma, al que ha acudido invitado por el partido Fratelli d'Italia (Hermanos de Italia), encabezado por Georgia Meloni.

Así ha reaccionado Abascal a la polémica desatada después de que declarase en una entrevista en la que dijo que "habrá un momento" en el que "el pueblo" querrá "colgar de los pies" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

[Abascal compara "colgar de los pies" con "correr a gorrazos", "mantear" y "echar a la hoguera"]

"Esta misma semana en España la izquierda mediática y política ha manipulado y ha retorcido mis palabras para hacer una caricatura violenta y para lincharme en la plaza pública", ha indicado el líder de Vox durante su intervención, en la que también ha ensalzado la "familia" y la "patria" como pilares de Europa.

Pese a ello, el PSOE ya ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Abascal, para que sea el Ministerio Público el que dirima si ha cometido un delito de odio contra el presidente del Gobierno.

Según el escrito del PSOE, los servicios jurídicos del partido interpretan que este tipo de declaración "no sólo se limita a identificar al presidente, democráticamente elegido, con un dictador, sino que viene a justificar mediante el símil a que, como ocurrió con Benito Mussolini, llegue un momento en el que el pueblo quiera utilizar la violencia contra el mismo".

En la denuncia, los socialistas reproducen la entrevista en el diario argentino Clarín que recogía las polémicas palabras, así como otras declaraciones en las que Abascal reconoce acusar al Gobierno de España de perpetrar un golpe de Estado y en la que asegura que no sabe si llamarles "zurdos de mierda" —como tacha el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, a los izquierdistas— o "canallas".

El PSOE también traslada a la Fiscalía que la entrevista en Clarín ha sido difundida tanto por Vox como por el propio Santiago Abascal en sus respectivas redes sociales, ratificando y dando publicidad a lo dicho.

Además, el escrito advierte que estas declaraciones se producen en un contexto en el que hay múltiples manifestaciones frente a las sedes del PSOE a lo largo y ancho de toda España, con algunas de las que han tenido lugar en la sede de la madrileña calle de Ferraz acabando con disturbios violentos.

"Se ponen en conocimiento los anteriores hechos por considerar que, a través de los mismos, se pudiera estar cometiendo, por un lado, una reiterada incitación al odio frente a esta organización política, su ideología y lo que esta representa, mediante un ataque directo a nuestro máximo representante", narra la denuncia del PSOE.

Por ello, los socialistas consideran que las palabras de Abascal constituían un delito de calumnias o injurias, recogidos en los artículos 205 y 208 del Código Penal o un delito de odio (art. 510).

