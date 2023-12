Esparza (UPN): "El PSOE ha cruzado la raya de la indecencia al vender Pamplona a EH Bildu"

Javier Esparza, ha asegurado que "el PSOE ha cruzado una raya, la raya de la indecencia, al vender Pamplona a EH Bildu". Un hecho que el presidente de UPN ha calificado como un "absoluto sinsentido" y "un ataque, una agresión y una censura a todos los demócratas de este país" que supone "un antes y un después en la política navarra y española".

"Pamplona no se vende" y "Pamplona nunca se va a rendir" han sido los lemas clamados Esparza en la concentración convocada contra la moción de censura presentada contra la alcaldesa Cristina Ibarrola, un hecho que, según ha asegurado, "no le saldrá gratis a Sánchez, ya que Navarra no olvidará esta traición".



En una plaza Consistorial abarrotada, a la que tambíen ha acudido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Esparza ha sostenido que el PSOE, "con Pedro Sánchez y María Chivite a la cabeza, va a cometer un nuevo ultraje a las libertades y a la decencia democrática" al hacer "efectivo un nuevo pago del PSOE a EH Bildu para mantenerse en el poder".

[Joseba Asiron, del 'bocata' y kalimotxo en San Fermín a volver a la alcaldía de Pamplona con Bildu]



Esparza ha prometido que desde UPN van a trabajar con la intención de "recuperar la alcaldía de Pamplona" y ha reprochado al PSOE que "desde UPN siempre les hemos tendido la mano para llegar a acuerdos, hemos intentado ofrecer gobernabilidad pero ellos tienen una hoja escrita".

Con lo que, a juicio del presidente de la coalición navarra, Sánchez demuestra "tener un estómago a prueba de bomba", ya que "como todo es tan indigno y tan despreciable, como es tan vomitivo hasta para los propios dirigentes socialistas, intenta justificar lo injustificable con un relato repleto de mentiras".



Esparza ha insistido en que "para justificar lo injustificable, Pedro Sánchez recurre a lo de siempre: la mentira, la manipulación, el engaño a los españoles", replicando que el problema no es UPN, sino él y el PSOE que "han convertido la política en un juego de tronos, donde ya no existen las más mínimas reglas de respeto y de decencia y solo hay un único objetivo: alcanzar el poder al precio que sea".

