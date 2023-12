"Pamplona no se vende": miles de manifestantes contra el acuerdo que dará a Bildu la Alcaldía

Alrededor de 10.000 personas, según delegación de Gobierno, se han manifestado este domingo Pamplona en una concentración bajo el lema 'Pamplona no se vende' contra la moción de censura presentada en el Ayuntamiento gobernado por Cristina Ibarrola por los socialistas y EH Bildu para desalojar a UPN del poder.

Ibarrola perderá la alcaldía seis meses después de lograr la vara de mando, y será sustituida por el candidato de EH Bildu, Joseba Asiron, en cuanto se lleve a cabo la moción de censura que se celebrará el 28 de diciembre.

A la protesta convocada precisamente por UPN, han asistido, entre otros, el presidente del partido, Javier Esparza; la alcaldesa Cristina Ibarrola; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; los expresidentes de Navarra y de UPN Miguel Sanz y Yolanda Barcina; el presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP); el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox); y el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez.

Minutos antes de que comenzase la protesta, el líder 'popular' ha exigido ante la prensa que el PSOE abandone el "pacto miserable" que ha firmado con Bildu y ha tachado de "indignidad" que el PSN entregue el ayuntamiento pamplonés "a un partido que no ha condenado los asesinatos de ETA".

"Pedro Sánchez quiere indignidad y olvido y nosotros queremos dignidad y memoria, y es que las víctimas de los asesinatos de ETA viven en nuestra memoria, y nosotros las tenemos siempre muy presentes", ha subrayado.

El presidente del PP ha añadido que "es una falsedad y una afirmación miserable decir que Pamplona va a tener una Alcaldía progresista, lo que va a tener es una Alcaldía reaccionaria, es una indignidad y una miseria decir que España va a ganar un Alcaldía progresista".

Ha calificado de "lamentable que al Partido Popular se le haya pedido que apoye al Partido Socialista para evitar que Bildu gobernase en Vitoria y que los independentistas gobernasen en Barcelona, y el PP le haya ha dado al Partido Socialista ese apoyo, y ahora sea el Partido Socialista el que da la Alcaldía de Pamplona a una marca independentista y, lo que es peor, una marca heredera de una organización terrorista".

"Lamento profundamente la indignidad del PSN y del PSOE con una ciudad y una tierra histórica como esta, y lamento que Pedro Sánchez vuelve a poner otro ladrillo en el muro que está construyendo para dividir y separar la España constitucional y utilizar Navarra para su muro. Creo que los navarros no se lo merecen", ha afirmado.

Más tarde, ya en la concentración, muchos de los asistentes han ondeado banderas de Navarra, mostrado carteles con mensajes como 'Traición por sillón', 'PSN-PSOE mentirosos', o 'Cerdán, cuentista, Bildu es terrorista' y gritos de 'Ibarrola no estás sola', 'Chivite traidora', o 'Puigdemont a prisión'.

En un escenario colocado a las puertas del Consistorio se ha desplegado una pancarta con el lema 'Contra la moción de censura. Pamplona no se vende' que estaba sujetada por Javier Esparza, Cristina Ibarrola y el exalcalde de la ciudad, Enrique Maya, entre otros representantes de UPN.

En el acto principal, ha intervenido en primer lugar la todavía alcaldesa, Cristina Ibarrola, que se ha mostrado satisfecha por la asistencia a la movilización y ha asegurado que "la oposición ha fracasado con un relato inventado para tratar de justificar esta moción" y ha dicho al PSN que "no os vamos a perdonar haber vendido Pamplona, no lo vamos a olvidar".

Ibarrola también ha prometido trabajar "desde ya para cambiar esto" y para "frenar todo el horror que nos viene con EH Bildu en el poder". Su discurso ha sido interrumpido en varias ocasiones por los aplausos de los asistentes, por gritos de 'A por ellos' y 'Escoria' y por pitidos cuando la alcaldesa ha mencionado a María Chivite, Pedro Sánchez, Santos Cerdán, Elma Sáiz o Ramón Alzórriz.

A continuación, también ha intervenido Javier Esparza para acusar a Sánchez de "entregar Pamplona al fascismo abertzale" y ha advertido de que "Navarra no olvidará esta traición".

Esparza ha afirmado en que "esta decisión que ha tomado el Partido Socialista supone un antes y un después en la política navarra y en la política española, ya no tienen límites". "Esta moción no censura a Cristina Ibarrola o a UPN, es un ataque, una agresión y una censura a todos los demócratas de este país, a todos los que creemos en la democracia, porque no hay nada más vil que sacar de la Alcaldía a los demócratas para entregársela a los fascistas abertzales", ha censurado.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, también atendió a los medios para afirmar que "ETA va a gobernar Pamplona con los votos del PSOE". Ha señalado que el acuerdo entre EH Bildu y PSN en Pamplona es "el pago de la última factura del PSOE a sus socios corruptos, a sus socios separatistas, a sus socios filoetarras, por mantenerse una noche más en el poder".

García-Gallardo ha advertido de que "esto es solo un paso más" y ha añadido que "el Partido Socialista es muy probable que pronto esté entregando el gobierno del País Vasco también a ETA, a Bildu, que es la última marca política de ETA, y pronto veremos con estupor cómo se empezará a debatir sobre si hay que conceder el indulto a los presos terroristas".

El representante de Vox ha considerado que "hay que ir a la confrontación política total con el Partido Socialista y con todos sus socios y por eso no se puede estar un domingo de manifestación en Pamplona y luego un lunes repartiéndose comisiones parlamentarias con el Partido Socialista".

