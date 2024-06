Por qué la ley pactada por PSOE y PP lleva a que sean los jueces quienes elijan a la mayoría del CGPJ

La frase entrecomillada es del comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, repetida hasta la saciedad. Pero no consta como tal en el documento, de apenas dos folios, que firmaron ante la vicepresidenta Vera Jourová, ni en la proposición de ley, registrada conjuntamente el miércoles.

Entonces, ¿por qué dice Bolaños ahora que "la propuesta que entreguen los nuevos vocales del CGPJ no es vinculante"?

Hay cinco salvaguardas incluidas en el acuerdo -presumiblemente por el PP- para afirmar que la única opción viable para que el nuevo CGPJ haga una propuesta es que ésta contemple que los "vocales jueces sean elegidos libremente por sus pares, sin intervención alguna del poder político, ya sea el Legislativo o el Ejecutivo".

Pero también hay cinco prevenciones recogidas en el pacto -a propuesta, probablemente, del PSOE- que permiten al ministro de Justicia afirmar que nada está cerrado. "En un acuerdo, todos ceden", ha explicado Bolaños. "Y éste es un buen acuerdo".

Derecho comparado. El diseño del CGPJ que recoge el artículo 122 de la Constitución Española fue pionero en 1978, y en él se basaron otros posteriores. Sin embargo, la LOPJ de 1985 hoy "no sería aceptable" en la UE , según fuentes de Bruselas. ¿Cómo lo hacen otros países de los Veintisiete? Veamos algunos ejemplos:

El PP reclamaba "que los jueces elijan a los jueces". El PSOE defiende "el actual modelo". Así que esta búsqueda de un modelo equilibrado y que no pueda ser tachado de favorable a ninguno de los dos partidos debe convertirse en una garantía de consenso... pero también podría suponer el primer punto donde se bloquee el avance en la separación de poderes.

La última edición (2023) del Informe sobre el Estado de derecho evalúa como una "seria preocupación" la falta de avances en el desbloqueo y reforma del CGPJ. "[España] no ha realizado ningún avance en cuanto a la renovación [ni para] adaptar el nombramiento de sus vocales elegidos entre jueces y magistrados, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la materia".

GRECO. El Grupo de Estados contra la Corrupción es un órgano del Consejo de Europa para mejorar la capacidad de sus países signatarios en la lucha contra la corrupción. En su último informe de cumplimiento dedicado a España, de 2 de diciembre de 2022 , lamenta "la ausencia de resultados positivos de cualquier tipo" respecto al CGPJ. Y recuerda que las normas del Consejo de Europa disponen que los vocales jueces deben ser "elegidos por sus homólogos (siguiendo métodos que garanticen la representación más amplia de la judicatura en todos los niveles) y que las autoridades políticas, como las Cortes Generales o el Poder Ejecutivo, no participen en ninguna etapa del proceso de selección".

1. Mayoría de tres quintos.

Consenso o bloqueo. Lo que debe entregar el nuevo CGPJ es un informe y una propuesta de reforma legislativa al Gobierno, al Senado y al Congreso, los "titulares de la iniciativa legislativa". Pero, antes -ya se ha dicho-, deben alcanzar un acuerdo de tres quintos de sus miembros, es decir, al menos 12 de los 20 vocales deben aprobar el texto.

¿Y si no alcanzan ese consenso? Se repetiría el bloqueo y la bronca que hemos vivido hasta ahora en el nivel político, con previsibles acusaciones cruzadas. Eso sí, al menos esa polémica se quedará en el ámbito del Consejo, y no será motivo de trifulca entre partidos y bloqueo político.

Pero, ¿y si hay propuesta? En este caso, el acuerdo no recoge que PP y PSOE se comprometan a "no tramitar ni apoyar" enmiendas que no sean comunes. Pero el carril marcado por las cinco salvaguardas ya reseñadas, impediría obviar las indicaciones de la Comisión Europea y del Consejo de Europa: los jueces elegirían a los jueces.