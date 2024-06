Pons tras renovarse el CGPJ: "Se eliminan las puertas giratorias entre la política y la judicatura"

El eurodiputado y portavoz del Partido Popular Europeo, Esteban González Pons, ha comparecido hoy en la rueda de prensa tras la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Bruselas, de la mano del PP y del PSOE, junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno, Félix Bolaños, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová.

En la rueda de prensa el eurodiputado ha aseverado que "se eliminan las puertas giratorias entre la política y la judicatura".

González Pons también ha expresado que "el fiscal general del Estado (FGE) no podrá actuar como tal en los casos que le afecten profesionalmente y ha añadido que no volverá a poder ser FGE quien no haya estado cinco años fuera de la política. Y que, por lo tanto, "se cierra la puerta por la que alguien puede pasar de ser ministro a ser FGE".

"Por primera vez en la historia de nuestro CGPJ, la presidencia del Tribunal Supremo será propuesta por el Consejo General del Poder Judicial", ha declarado el eurodiputado.

González Pons también ha remarcado que "todas las decisiones relevantes del nuevo Consejo serán tomadas por 3/5 y hará falta una mayoría reforzada para tomar cualquier decisión, sin consenso, el CGPJ no podrá actuar".

Despolitización del CGPJ

Sobre la 'despolitización", González Pons ha aseverado que "se establecen requisitos de despolitización del CGPJ" y que "ya hemos cuidado que los cumplen todos los candidatos que formaran parte del Consejo".

El portavoz ha destacado este martes que el acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hace que la Justicia española sea "más independiente" y esté "alejada de la política y de la influencia de los políticos".

"Hoy la Justicia española es más independiente de lo que era ayer e inicia el camino de una vida alejada de la política y de la influencia de los políticos", ha afirmado en la rueda de prensa.

Pons ha expresado que "aunque parezca mentira, las buenas noticias todavía existen y la esperanza también". "Hoy es un buen día para la independencia judicial, el Estado de derecho y nuestro régimen constitucional", ha subrayado.

Designación de vocales

"No hay vocales que propone un grupo y otro. Todos los vocales los proponemos conjuntamente y no hay una tendencia más marcada que otra, están todas las sensibilidades", ha declarado tras la renovación del CGPJ entre PP y PSOE.

El negociador de los 'populares' para la renovación del CGPJ ha expresado su agradecimiento al socialista Félix Bolaños por "su disposición para llegar a un acuerdo", destacando el papel crucial de la Comisión Europea en este proceso.

"Éxito en mediación"

"Es un verdadero ejemplo de éxito en mediación por parte de la Comisión Europea", ha matizado.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, ha aseverado que espera "que el pacto sirva de inspiración para el futuro de otros Estados miembros".

"Garante de independencia"

Pons ha aprovechado la rueda de prensa para celebrar el acuerdo alcanzado y ha considerado que "garantiza la independencia del Poder Judicial en España y del Tribunal Supremo".

"Después de esta larga negociación y este acuerdo, creo que hoy es un buen día para el Estado de derecho en España, queda garantizada la independencia del Poder Judicial y de nuestro Tribunal Supremo», ha zanjado Pons.

"Nos damos por satisfechos"

"Nos damos por satisfechos", ha expresado Pons, que ha valorado que "ni el Gobierno ni ningún grupo partido" tendrá capacidad "para meterse en las decisiones del CGPJ en el futuro".

Estas han sido las declaraciones del portavoz de los populares después de que el PP y el PSOE hayan pactado la renovación del órgano judicial tras cinco años de bloqueo por parte de su partido.

El puesto vacante

Los populares y socialistas han pactado nombrar al vocal conservador José María Macías como magistrado del Tribunal Constitucional, puesto vacante desde hace más de un año.

El acuerdo recoge que el CGPJ contará con 20 nuevos integrantes "con trayectorias acreditadas y una solidez formativa fuera de toda duda", ha informado Europa Press.

"Restar control político"

El PP ha señalado que "siempre defendió que solo podía haber acuerdo si el acuerdo mejoraba el sistema y restaba control político al CGPJ". "Lo hemos conseguido", han señalado fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo.

Así pues, en virtud del acuerdo, PP y PSOE acuerdan "la renovación inmediata del CGPJ y la aprobación simultánea de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial". "Ambas cuestiones serán refrendadas en la misma sesión plenaria del Congreso de los Diputados, en el mes de julio", han precisado fuentes del PP.