González tacha de 'infecta' la amnistía, censura que se gobierne sin PGE y prevé elecciones en Cataluña

El expresidente del Gobierno, Felipe González, cree urgente "volver a ordenar la política" ante un preocupante contexto de polarización y de cambio constante de opinión, lamentando no sólo que la "coherencia" esté cada vez menos presente sino que no sea lo que articule el día a día, llegando, incluso, a que se gobierne sin unos Presupuestos Generales del Estado, como es el caso de Pedro Sánchez.

Con estas palabras González ha lamentado la actual deriva no sólo del Gobierno ante la "infecta" Ley de Amnistía, sino también la cada vez más probable repetición electoral en Cataluña, algo que ya casi da por hecho por el "absoluto desprecio" de los independentistas a la "democracia" que arrojaron las urnas el pasado 12 de mayo.

El expresidente reconoce que pocas cosas hay más "incómodas" que "mantener la coherencia" y que eso le hace sentirse "solo" frente a los que "cambian la posición que tenían hace un año", en clara referencia a Pedro Sánchez, quien en la campaña electoral de las generales negó la posibilidad de una Ley de Amnistía a medida para los independentistas.

Precisamente sobre esta norma, González ha profundizado en su ya conocida oposición y crítica y ha llegado a calificarla de "infecta" este viernes en una entrevista en Onda Cero. En ella, no ha dudado en lamentar que con la amnistía "no estamos perdonando, estamos pidiendo perdón" y que todo su articulado tiene "un montón de arbitrariedades". Su postura, ha proseguido, le ha colocado en el lado de "los traidores", algo que no le pesa, y advierte de que "se va a legitimar que todo lo que se hizo ilegalmente se vuelva a hacer".

Elecciones en Cataluña y financiación

Preguntado por la financiación "singular" que el PSOE ofrece a ERC para apoyar la investidura de Salvador Illa como president, González ha opinado que "o todas son singulares o ninguna lo es", salvo en País Vasco o Navarra, y que "el derecho a la diferencia no puede afectar a la igualdad de derecho". "Esto creo que hay que explicarlo una y otra vez hasta que algunos los entiendan", ha insistido.

El expresidente ha explicado que si esta financiación singular finalmente se materializa será necesario cambiar no sólo el Estatut, también la Constitución, dos opciones a las que se opone. "Espero que no se salten la ley y luego hagan una amnistía infecta cada seis meses, como la de ahora en la que el delincuente hace la ley", ha dicho.

En esta línea ha vaticinado que habrá elecciones en Cataluña el próximo octubre por la actitud de los independentistas de "negociar con el que manda en Madrid" -Pedro Sánchez- y no con quien ha ganado las elecciones. "Es de un desprecio absoluto", ha censurado para criticar con dureza cómo ERC y Junts anteponen "la democracia" al resultado de las urnas, algo que le parece "insoportable".

Gobernar sin Presupuestos

Sin nombrar a Pedro Sánchez en ningún momento de la entrevista, que ha durado casi una hora, González le ha asestado un golpe de gracia al cuestionar que siga al frente del Gobierno sin aprobar unas cuentas públicas. "¿Ahora se puede gobernar sin Presupuestos?", ha cuestionado, no sin cierto tono de sorna.

"Yo consideraba que los Presupuestos eran necesarios para gobernar. Creer esto debe ser una antigüedad de la Antigua Roma", ha afirmado, recordando que él convocó elecciones anticipadas cuando no logró una mayoría para aprobar los PGE.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.