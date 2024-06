Malestar en el PP por la no invitación a Feijóo a los actos del 10º aniversario del reinado de Felipe VI

Tal día como hoy, hace diez años, Felipe VI fue coronado Rey de España. Una efeméride que se celebra con distintos actos oficiales, entre ellos la imposición de condecoraciones del Orden del Mérito Civil en el madrileño Palacio Real, donde está prevista la asistencia de representantes del Estado como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A este acto, no obstante, no acudirá el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, porque no ha recibido invitación alguna. Un motivo que ha causado confusión y cierto malestar en las filas del Partido Popular. Al menos, así se han pronunciado algunos diputados, que este miércoles en el Congreso han considerado que debería de haber recibido una invitación.

Eso sí, estos mismos diputados han compartido la tesis de que si Feijóo no ha sido convidado al acto principal del aniversario de la coronación del Rey no es responsabilidad de la Casa Real. Más bien, apuntan a presiones desde otro flanco.

La dirección nacional del PP, entre tanto, ha eludido pronunciarse sobre este asunto y ha optado por un cierre de filas total con el jefe del Estado. "Nos parece bien tanto si lo invitan como si no lo hacen", comentan desde Génova 13, donde descartan agitar una polémica y priorizan ensalzar los diez años de reinado de Felipe VI.

El propio Feijóo, a través de su cuenta de Twitter, ha escrito: "Quiero felicitar a S.M. el Rey en el aniversario de su proclamación. Durante estos 10 años, Felipe VI ha sido el español que más ha cumplido con su deber y la monarquía, la institución que más estabilidad ha aportado a nuestro país".

A esto hay que sumar que durante la sesión de control de esta mañana en la Cámara Baja, en la bancada popular no han dejado de hacer referencias al reinado de Felipe VI. Ha sido el caso de Cayetana Álvarez de Toledo, que ha ensalzado al monarca durante su cara a cara con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

La portavoz popular ha enfatizado: "Quiero reconocer hoy al Rey, al que la amnistía condena y convierte en blanco de críticas injustas. No, señorías de Vox, el Rey no puede negarse a firmar una ley como si fuera un desobediente más. Y no, señorías del PSOE. El discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017 no debe ser derogado. No porque sea el discurso del Rey, sino porque fue y es el de la razón democrática".

Acto seguido, Álvarez de Toledo ha lamentado el polémico episodio que tuvo lugar la semana pasada en el Parlamento de Navarra, donde el PSOE apoyó una moción que califica a la Monarquía de "corrupta e incompatible con la democracia".

Fuentes de la Casa Real matizan que se ha cursado invitación a responsables de órganos constitucionales y representantes de los tres poderes del Estado. Sin embargo, en el último gran acontecimiento de la institución, la jura de la Constitución de la Princesa Leonor, Feijóo ocupó estuvo en la mesa principal en el almuerzo oficial, junto a los Reyes, el presidente del Gobierno y los presidentes de las Cortes.