"De quién depende la Fiscalía": Sánchez felicita a García Ortiz por su triunfo ajustado con la amnistía

El 6 de noviembre de 2020, durante una entrevista en RTVE, Pedro Sánchez lanzó una pregunta que casi cuatro años después le sigue persiguiendo. "¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?", inquirió a uno de los periodistas, que le respondió con un tímido "del Gobierno". Y remataba el presidente: "Pues ya está".

La Fiscalía que dirige Álvaro García Ortiz ha solicitado este miércoles al Tribunal Supremo que aplique la Ley de Amnistía a la malversación y la desobediencia que se le atribuye a los encausados del procés independentista en Cataluña. De no hacerlo, argumenta el Ministerio Público, "dejaría prácticamente vacío de contenido lo dispuesto" en la norma que entró en vigor la semana pasada.

En la foto que ilustra este artículo está casi todo. Está Ortiz, sonriente, con fuerzas renovadas tras conseguir una ajustada victoria en la Junta de Fiscales de Sala; y también Pedro Sánchez, de espaldas, felicitando a su fiscal general por haber incluido en la amnistía todos los delitos posibles.

A su lado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, que sonríen cómplices; y al fondo el presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), que prefiere no participar en el juego de miradas. La única razón por la que estaban todos juntos es por los actos para celebrar el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI, en la Zarzuela.

La votación

La petición de García Ortiz al Supremo se explica 24 horas antes, el martes, cuando la Junta de Fiscales de Sala decidió que la amnistía se aplicara a todos los delitos vinculados al procés. Esto incluía la desobediencia y, sobre todo, la malversación, delito por el que fue procesado el expresident Carles Puigdemont. La votación saldó por sólo dos votos (19 a 17), el suyo y el de su predecesora, Dolores Delgado. También hubo una abstención.

El triunfo de Ortiz y Delgado ante el generalato supone una bomba de oxígeno para el Gobierno, no tanto porque pudiese caer la malversación (el criterio del fiscal general se habría aplicado igualmente) sino porque implica que Pedro Sánchez tiene de su lado a la mayoría del más alto órgano asesor del Ministerio Público. Una victoria más de la Fiscalía que depende del Gobierno, recordando las palabras del presidente.

Precisamente porque carecía de sentido, nadie cuestionó públicamente la presencia de Dolores Delgado en aquella Junta. Su nombramiento como fiscal de Sala está recurrido, pero los fallos del Supremo todavía no son firmes, por lo que en puridad podía asistir a la reunión. No obstante, varios de sus colegas opinan en privado que "moral y éticamente no es fiscal de Sala y no debía haber estado".

En cualquier caso, precisamente los cuatro fiscales que representaron al Estado en el juicio contra los líderes del 1-O (Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza) votaron en contra de aplicar la amnistía a la malversación, al considerar que estaba excluido de los delitos que ampara la norma.

Estos cuatro, de hecho, se negaron a estampar su firma en los dictámenes enviados al Supremo y que recogen la posición de la Fiscalía.

Cuestionado

No todas las polémicas que rodean a Álvaro García Ortiz se debaten en la Junta. El fiscal general del Estado está en el punto de mira por la investigación abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acerca de la difusión de una nota de prensa sobre el procedimiento contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, por supuesto fraude fiscal.

El gabinete de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid difundió un comunicado en el que se aportaban datos, fechas y horas a fin de desmentir lo publicado en algunos medios, que aseguraban que un fiscal había ofrecido un pacto a González Amador para que admitiera los delitos tributarios que se le atribuyen. En realidad, fue el abogado del novio de Ayuso quien se mostró favorable a ello.

Públicamente, García Ortiz se hizo responsable de la difusión de esta nota aclaratoria, que contenía extractos de las conversaciones entre el letrado de Gómez Amador y el fiscal de su procedimiento. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, manifestó que la orden de difundir a los medios dicho comunicado partió directamente de García Ortiz. "Tiene que salir ya", aseguró Lastra que le dijo.

La fiscal, no obstante, se negó a asumir su difusión. Actualmente, dicha causa judicial está en manos del TSJM y fue iniciada con una querella interpuesta por el novio de Ayuso por los presuntos delitos de revelación de secretos y contra la intimidad. Va dirigida contra la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra el fiscal de la sección de delitos económicos, Julián Salto, autor de la denuncia.

El pasado 10 de junio, García Ortiz volvió a aparecer y presentó un escrito ante el TSJM en el que asumía, de nuevo, la publicación de la nota aclaratoria y solicitaba que la causa fuese derivada al Supremo. Ahora, es al Alto Tribunal hacia el que se encamina la causa, debido al aforamiento del fiscal general.