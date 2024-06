Felipe VI homenajea a Elisabet Suárez, profesora andaluza experta en construcción sostenible

En España hay millones de ciudadanos anónimos que están haciendo un gran trabajo por impulsar este país desde todo tipo de ámbitos. Este miércoles se ha celebrado el décimo aniversario del nombramiento de Felipe VI como Jefe del Estado y se están organizando numerosos actos a lo largo de la geografía española.

Uno de ellos, que ha contado con la presencia del propio monarca en Madrid, ha sido la entrega de la Orden del Mérito Civil a 19 personas que no son popularmente conocidas, pero que en sus respectivos sectores desarrollan una labor importante. Se ha elegido a una persona por comunidad autónoma y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En el caso de Andalucía, la galardonada ha sido la profesora de la Universidad de Granada Elisabet Suárez Vargas. Es almeriense de nacimiento, pero su carrera profesional está siendo desarrollada en la capital granadina, a cuya universidad entró como investigadora en 2005 y en la que actualmente es profesora titular.

Es arquitecta técnica, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, ha realizado un máster en Ingeniería Acústica y es doctora por la Universidad de Granada. Imparte clases en el departamento de Construcciones Arquitectónicas.

Está especializada en la unión entre arquitectura y sostenibilidad y trabaja por favorecer la descarbonización del sector. Entre sus líneas de investigación se encuentran aspectos como la caracterización mecánica de la madera en árbol, troza y madera aserrada; el desarrollo de productos de ingeniería para la construcción con madera; la reutilización de desechos de fibra de carbono; el refuerzo de estructuras de madera con materiales compuestos; o la emisión acústica.

Varios galardones en su carrera profesional

Suárez recibió el premio al mejor expediente académico de su promoción de Arquitectura Técnica de la Universidad de Granada (2002-2005) y ha obtenido sendos reconocimientos por sus investigaciones en el International Acoustic Emission Symposium, celebrados en Japón, en 2016 y 2018.

Por otra parte, ha logrado alcanzar experiencia internacional gracias a sus estancias en la Universidad de California (UCLA), Augsburg (Alemania), el Tokyo Institute of Technology (Japón) y la Jordan University of Science and Technology (Jordania).