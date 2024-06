Sánchez anuncia un plan de "calidad democrática" y Feijóo le pide que "no eternice lo inviable"

Pedro Sánchez ha vuelto este miércoles al Congreso de los Diputados con su arquetipo de "la máquina del fango". Y Gabriel Rufián le ha emplazado a destruirla con "propuestas", como cambiar el Poder Judicial, vetar a "empresas privadas que colaboran" con ese aparato o "aumentar multas por perseguir, difamar y mentir".

"Hagámoslo, en vez de enviar cartas", ha insistido el portavoz de ERC, a lo que el presidente del Gobierno ha recogido el guante y ha proclamado: "Tengo muchos defectos pero hablo claro. Hago, hago, hago. Me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y voy a presentar ese paquete".

De esta forma, Sánchez trata de recobrar el pulso y reactivar una legislatura que, según ha denunciado Alberto Núñez Feijóo, "no da más de sí". En el primer duelo parlamentario tras elecciones europeas, el líder del PP ha emplazado a su rival a poner fin a este mandato: "No eternice lo que es inviable".

El presidente popular ha hecho una breve radiografía de la situación de Sánchez: "No tiene usted un gobierno sólido, no tiene mayoría garantizada, no tiene presupuestos y no tiene apoyo suficiente en las urnas". Por lo que le ha animado a dar un paso atrás: "Déjelo ya".

Desde la "derrota" del PSOE en las elecciones de este domingo, Feijóo ha relatado cómo la Justicia ha reaccionado a los ataques de Sánchez al juez que investiga a su esposa, se ha constatado que "aplicar la amnistía no va a ser coser y cantar"; los socialistas han "entregado el Parlamento catalán" a Junts, otra persona del "círculo más íntimo" del presidente, su hermano, "está investigada por corrupción". Y, para colmo: "Tiene una vicepresidenta que está investigada un poquito".

