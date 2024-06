Feijóo exige a Sánchez que ponga fin a la legislatura "a la mayor brevedad" tras la victoria del PP el 9-J

La nueva tesis del Partido Popular es que las elecciones de este domingo han puesto de relieve que el Congreso de los Diputados se ha quedado obsoleto. "Desactualizado", ha dicho este martes Alberto Núñez Feijóo, durante el Comité Ejecutivo Nacional de su formación, celebrado en la sede madrileña de Génova 13.

El líder popular, que ha congregado a sus principales mandos para celebrar la victoria de cuatro puntos sobre el PSOE en la cita europea, ha compartido varias reflexiones acerca del percal político. La primera: que, visto lo visto, el mandato de Pedro Sánchez está agotado y la mejor salida es pulsar de nuevo el botón de las generales.

"Sánchez no debió empezar esta legislatura nunca y, tal y como están las cosas, debe terminarla a la mayor brevedad", ha proclamado Feijóo, que ha denunciado que los socialistas, "el apoyo que ya no tienen ni en la calle ni en las urnas, están tratando de mantenerlo" en la Cámara Baja "a cualquier precio".

Consciente de que algunos mensajes generan falsas expectativas y, por tanto, frustración, Feijóo ha matizado que una cosa son los deseos y, otra, bien distinta, la realidad: "Por más que creamos que a esta legislatura le están sobrando días, es una cuestión del independentismo".

No habrá generales en España hasta que así lo quieran Carles Puigdemont u Oriol Junqueras, ha sostenido hoy el presidente del PP. Pero, dicho lo cual, también ha admitido que los secesionistas, con la amnistía publicada en el BOE, empiezan a tener menos incentivos para seguir dando su apoyo a Sánchez.

Sobre todo, cuando estas europeas han destapado otra realidad política en nuestro país: que el PSOE muestra mayor resistencia gracias al trasvase de votos que recibe de sus aliados parlamentarios. Un hecho al que se ha referido Feijóo con una clara intención de hacer mella en la evidente debilidad parlamentaria del Ejecutivo.

"Los socios han comprado a Sánchez el discurso en muchos temas, y eso les ha llevado a un desgaste electoral. Nadie entiende que ninguno de estos partidos no hayan pedido ni la más mínima explicación por los casos de corrupción que están asolando al PSOE. Si no quieren denunciar lo que pasa, si quieren ser aliados del que vampiriza a sus electores, allá ellos, pero no creo que estén para celebrar nada", ha enfatizado.

Sorprendido con Yolanda Díaz

Núñez Feijóo, en este punto, no se ha podido "resistir a hacer un brevísimo comentario" de la situación en la que se encuentra la que antaño fue su rival en Galicia: Yolanda Díaz. "Hay una curiosa forma de asumir responsabilidades ante un fracaso electoral... quedarse con el despacho, los chóferes y la casa oficial del Ministerio. Siempre sorprenden algunos políticos en España".

Como se suele decir, la venganza se sirve en plato frío. La alusión a la número tres del Gobierno y responsable de Trabajo ha sido uno de los pasajes más aplaudidos de la arenga de Feijóo en el Comité Ejecutivo.

De las europeas, el presidente popular ha evidenciado que "hay un claro ganador", su partido; "y hay un claro derrotado, el PSOE". Además, "por partida triple". Porque, primero, "ha caído" con respecto a las generales del 23-J; segundo, porque "han caído todos los partidos que conforman el Gobierno presidido por el PSOE" y, tercero, "porque han caído todos los partidos que apoyan al Gobierno en el ámbito parlamentario".

Mientras tanto, el PP ha sumado a su palmarés otro triunfo en las urnas. "Es el mejor resultado en europeas desde hace 25 años, hemos triplicado nuestra distancia con el PSOE con respecto a las generales, hay comunidades en las que nunca habíamos logrado ganar en europeas y lo hemos conseguido y somos el único partido que mejora en porcentaje de voto tras el 23-J", ha resumido Feijóo.

A partir de ahí, ha señalado que su objetivo no es "reforzar la oposición", sino darle a España "un nuevo Gobierno". Una meta que ha dado por sentada. "Por mucho que lo sigan intentando, es evidente que España ya no va a ninguna parte con este Gobierno, el PP va a mostrar un nuevo camino".

Feijóo ha pedido a los dirigentes populares que sigan trabajando para ensanchar la base electoral de la formación y proyectar una alternativa frente a un "Gobierno paralizado" y a la espera de "las instrucciones que reciba del separatismo, siempre capaz de someterse a una humillación más cada día".

En este punto, ha mentado lo sucedido ayer en el Parlamento de Cataluña: "La misma semana en la que se publica la página más triste nuestra democracia, la ley de amnistía, el independentismo vuelve a desafiar a la democracia. Sánchez se ha pasado un mes diciendo que había vuelto la convivencia a Cataluña y ayer los que decían 'lo volveremos a hacer', lo volvieron a hacer, y desafiaron al Tribunal Constitución"

La diferencia entre la Cataluña del procés y la actual, según Feijóo, es que ahora el PSOE "se niega" a impedir cualquier asalto de los secesionistas a la legalidad. Porque Sánchez "ha dado al independentismo el poder en la mesa del Parlament que no le dieron los catalanes en las urnas".