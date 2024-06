Los seis argumentos por los que, según Feijóo, Sánchez no puede seguir "y aún es miércoles"

Alberto Núñez Feijóo ha enumerado este miércoles en el Congreso de los Diputados los seis argumentos por los que, según el PP, la legislatura está agotada y Pedro Sánchez no puede "eternizar lo inviable".

"No tiene usted un Gobierno sólido, no tiene mayoría garantizada, no tiene Presupuestos y no tiene apoyo suficiente en las urnas", le ha dicho Feijóo al presidente del Gobierno. Por ello le ha animado a convocar a los españoles a las urnas: "Déjelo ya".

Como prueba de la debilidad de los socialistas, el líder de la oposición le ha dicho a Sánchez que sus socios de investidura "ya le están abandonando en sus votaciones en el Congreso". "Desde que comenzó la legislatura", ha recordado, el PP, "ha conseguido tramitar más leyes desde la oposición" que el PSOE "desde el Gobierno".

1. Tezanos

El primero de los argumentos esgrimidos por el líder del PP es que, desde la derrota del PSOE en las elecciones del domingo, ha quedado "otra vez al descubierto" su "manipulación fraudulenta del CIS".

Se refiere Feijóo a los sondeos publicados por José Félix Tezanos incluso seis días antes de las votaciones, que daban ganador a los socialistas, cuando a la hora de la verdad han perdido por cuatro puntos de diferencia.

2. Los jueces

El segundo argumento tiene que ver con que "laJusticia" le haya "tenido que pedir" al presidente del Gobierno "que la deje trabajar en paz". Es una referencia a la declaración unánime del Consejo General del Poder Judicial, que ha pedido a Sánchez "contención" en sus reproches al instructor de las diligencias abiertas a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción.

3. La amnistía

"Sabía que la aplicación de la amnistía no iba a ser coser y cantar", ha continuado Feijóo en la sesión de control al Gobierno. "Por eso la retuvo", hasta después de las elecciones europeas. "Usted lo sabía, y lo ocultó", ha insistido.

La realidad es que la batalla de la amnistía ya ha empezado en la Fiscalía con el enfrentamiento entre Álvaro García Ortiz y los fiscales de Sala del Tribunal Supremo encargados del procés.

4. Cataluña

En su cuarto argumento, Feijóo ha señalado que Sánchez "ha estafado a los votantes de Cataluña" tras "entregar la presidencia de la Mesa del Parlament a los independentistas".

En opinión del líder de la oposición, Salvador Illa y el PSC no han movido un dedo para evitar que Josep Rull, de Junts, haya sido investido con el apoyo de ERC y de la CUP. Ahora, los independentistas se garantizan cuatro años más de presidencia de la Cámara para dar continuidad a su relato separatista.

5. Corrupción

Feijóo le ha recordado a Sánchez que "otra persona de su círculo más íntimo", en referencia a su hermano, el músico David Sánchez, "vuelve a estar investigada por corrupción". "Una más", ha dicho, sumándola a la esposa del presidente, investigada desde hace días por un presunto delito de tráfico de influencias.

El sindicato Manos Limpias ha denunciado al hermano del presidente de "cobrar sin ir a trabajar" en su puesto en el área de Cultura en la Diputación de Badajoz.

6. Yolanda Díaz

"Tiene usted una vicepresidenta que ha dimitido un poquito", ha dicho por último Feijóo, dirigiéndose a Yolanda Díaz, hasta ayer líder de Sumar, y que anunció su dimisión como coordinadora del partido para después matizar su decisión.

Por todo ello, ha concluido su retahíla exclamando: "¡Y aún es miércoles!".

Según el líder del PP, ha quedado claro que el Gobierno "está paralizado" y "desbordado". También "acorralado", según ha dicho, por los ya mencionados "casos de presunta corrupción".