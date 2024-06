CGPJ: Sánchez "contribuye al deterioro institucional" al criticar al juez que investiga a su mujer

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha reclamado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el "máximo respeto" a la actuación de los jueces y le ha pedido que "evite cualquier clase de juicio de intenciones que solo contribuyen al deterioro de las instituciones".

En un acuerdo adoptado por unanimidad, la Comisión Permanente ha salido al paso de las descalificaciones vertidas por Sánchez respecto al juez de instrucción de Madrid Juan Carlos Peinado, que investiga por presuntos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una "nueva carta a la ciudadanía" hecha pública el pasado martes, justo después de que Peinado citara a declarar a Begoña Gómez como investigada para el próximo 5 de julio, Sánchez -que aún no ha dado ninguna explicación de las actividades de su esposa- acusó al juez de vulnerar la "regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos".

Sánchez también vinculó la investigación judicial a su esposa con un "montaje" de "una coalición ultraderechista".

La Comisión Permanente, integrada por el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, por tres vocales propuestos en su día por el PSOE y otros tres por el PP, se planteó el pasado jueves, a propuesta de estos últimos reaccionar a las manifestaciones del presidente del Ejecutivo en defensa de la independencia en la actuación judicial.

La réplica se aplazó a hoy con el objetivo de que pasaran las elecciones europeas de ayer. Pero ya entonces se pactó el texto conocido hoy, cuyo contenido, según fuentes del CGPJ no es menos crítico con Sánchez que el planteado por los vocales designados por el PP, empezando por el hecho de que en el acuerdo final se cita expresamente al presidente del Gobierno, algo que no se hacía en la propuesta inicial.

Solo en los últimos seis meses, el CGPJ ha tenido que salir al paso en seis ocasiones de las descalificaciones de los políticos al Poder Judicial -incluido el Tribunal Supremo-, especialmente por acusaciones de lawfare [guerra judicial] ante las que Sánchez ha guardado silencio.

Texto íntegro de la declaración

"La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, tras las manifestaciones contenidas en la carta del presidente del Gobierno en las que se hace una valoración política de actuaciones de un juez de instrucción manifiesta lo siguiente:

Una vez más, y en el ejercicio de sus funciones constitucionales de defensa y amparo de la independencia judicial, se ve en la necesidad de recordar que las resoluciones judiciales, si bien están sujetas a la crítica moderada y racional de quienes discrepen de ellas y a su impugnación por quienes estén legitimados para recurrirlas a través de los cauces legalmente establecidos, merecen el máximo respeto de todos y, de manera especialmente cualificada, por quienes están al frente de las instituciones, sin excepción alguna.

Por ello, hacemos un nuevo llamamiento a la contención y a la evitación de cualquier clase de juicio de intenciones que solo contribuyen al deterioro de las instituciones y, en definitiva, de la democracia constitucional de la que la independencia judicial es uno de sus pilares fundamentales.

Los jueces, y el CGPJ así lo avalará, deben tener la seguridad de que pueden desarrollar su potestad jurisdiccional con plenitud, en cualquier momento, circunstancia o situación, de acuerdo con las previsiones constitucionales.

Por ello, los ciudadanos españoles pueden tener la confianza de que sus jueces y juezas garantizarán en todo caso sus derechos con sujeción a la constitución y al resto de su ordenamiento jurídico".