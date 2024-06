El CGPJ se reunirá de forma extraordinaria tras el ataque de Sánchez "a la independencia judicial"

Sin mencionar expresamente a ningún político, el órgano de gobierno de los jueces reacciona así a la carta publicada en su Twitter por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que señalaba a Juan Carlos Peinado, el juez que ha citado a declarar a su mujer, Begoña Gómez.

Este magistrado también fue criticado por la ministra Pilar Alegría, quien atribuyó intencionalidad política a dicha decisión judicial, por producirse a escasos días de las elecciones europeas. Alegría se pronunció de esta forma en la rueda de prensa posterior a la última reunión del Consejo de Ministros.

Tal y como informó EL ESPAÑOL, tres asociaciones judiciales reprocharon a Pedro Sánchez los términos en los que aludía al juez Peinado en la carta que publicó este martes en su Twitter.

Unas horas antes se conocía que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid interrogará a la esposa de Sánchez el próximo 5 de julio por los supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios.

Y, pasadas las siete de la tarde, el presidente del Gobierno publicaba en sus redes sociales una misiva pública —la segunda en poco tiempo, después de aquella en la que amagó con dimitir— para defender la honorabilidad de su mujer.

La carta criticaba que el juez hubiese hecho pública la citación a Begoña Gómez en un auto fechado este lunes, 3 de junio. "Sólo cinco días antes de que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño", reprochaba la misiva. "Dejo al lector extraer sus propias conclusiones", deslizaba Sánchez, tras mencionar que Peinado incumple la "regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el normal funcionamiento de las campañas electorales".

Tal y como ha informado EL ESPAÑOL, altos tribunales, como el Constitucional o el Supremo, han respetado esta costumbre con el objetivo de no proporcionar, con sus resoluciones, artillería política y de evitar cualquier influencia de sus decisiones en las campañas electorales. Peinado no lo ha hecho. No obstante, las principales asociaciones de jueces afearon a Sánchez los términos de su última carta pública y el señalamiento de este juez.

De hecho, en conversación con este periódico, María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, criticaba este "claro ataque a la independencia judicial". La APM está compuesta por unos 1.400 asociados y es considerada conservadora.

Por su parte, la ministra de Educación también participó en el señalamiento al juez. Alegría manifestó su "extrañeza por el hecho y la casualidad de haber conocido, precisamente esta semana, y a través de los medios" la decisión del magistrado. Sin embargo, Gómez recibe estas notificaciones a través de su abogado, como sucede con el resto de las partes personadas en este procedimiento.

Además, la ministra vinculó la decisión del juez con "una campaña del fango de la derecha y la ultraderecha, del PP y de Vox, del señor Feijóo y el señor Abascal y de grupos ultraderechistas como Manos Limpias y Hazte Oír". Estas dos últimas son las asociaciones que han presentado una denuncia y una querella, respectivamente, contra la mujer de Pedro Sánchez y ejercen de acusaciones en el llamado caso Begoña.

Por su parte, las asociaciones judiciales Foro Judicial Independiente (338 socios) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (865 miembros) emitieron este miércoles un comunicado conjunto valorando la carta de Sánchez.



"Resulta muy poco edificante que el presidente del Gobierno, máximo responsable del Poder Ejecutivo, traslade a la ciudadanía la idea de que un juez dicta sus resoluciones con intereses electoralistas", advertían

A renglón seguido, las dos asociaciones recordaban que el estatus de investigado —la condición procesal que tiene Begoña Gómez— "no supone ninguna valoración de culpabilidad".

Es más, garantiza que una persona puede designar un abogado que le asista, le permite acogerse al derecho a negarse a declarar ante el juez...



"La percepción de normalidad democrática del trabajo de los jueces depende mucho de que los responsables políticos no hagan señalamiento de jueces y respeten las decisiones y tiempos de la Justicia", señalan ambas asociaciones. "Y los tiempos de la Justicia no se acomodan y, lo más importante, no tienen que acomodarse a los tiempos electorales", recalcaban, antes de exigir que el "respeto a la separación de poderes", consagrada en la Constitución, sea "un principio irrenunciable presente en toda declaración política".

Este miércoles, EL ESPAÑOL también consultó por la carta de Pedro Sánchez a Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD). En respuesta, Emilio Rodríguez, portavoz de esta asociación, considerada progresista y que aglutina a en torno a 500 miembros, subrayó que "JJpD no va a participar en la campaña electoral". "Por eso no opinamos", concluyó Rodríguez.