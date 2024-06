El lapsus de Sánchez que festeja la oposición: "Tengo un punto de indignidad por lo que está pasando"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cometido un lapsus en la entrevista que ha concedido este miércoles a La 1 de TVE que ha empezado a correr como la pólvora en grupos de WhatsApp, particularmente de la oposición.

Todo ha comenzado con una pregunta del periodista Marc Sala, que ha pedido al presidente una "reflexión más personal" en el caso de las cartas de recomendación a determinadas empresas firmadas por su esposa, Begoña Gómez.

"¿Se ha preguntado si esas cartas, en ese momento, no fue un acierto?", ha dicho Sala, que junto a Silvia Intxaurrondo ha entrevistado al presidente.

Pedro Sánchez, creyendo que estaba siendo interpelado por sus cartas a la ciudadanía publicadas en su perfil de X, ha respondido: "Yo creo que sí. Muchas veces se me ha criticado que parece que soy de piedra, que no tengo sentimientos".

Pedro Sánchez en la Hora de la 1

Entonces, el periodista le ha interrumpido, diciéndole "me refiero a las cartas de Begoña, su mujer".

"Sí, a eso me refiero. Se me ha dicho que tengo una imagen robotizada. Ahora, el líder de la oposición me dice que todo lo que hago es lacrimógeno. Mire, tengo mis sentimientos y evidentemente, tengo un punto de indignidad por lo que está pasando", ha respondido Sánchez.

Evidentemente, el presidente del Gobierno quería decir "indignación" y no "indignidad".

La entrevista, de 40 minutos, se ha producido tras el breve paso de Sánchez por la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde ha confrontado de nuevo con Alberto Núñez Feijóo.

Máquina del fango

Durante la entrevista, Sánchez ha hecho un análisis de las elecciones europeas, y ha señalado que Feijóo ha "perdido" el "plebiscito que había planteado", y que prentendía "echarme de la Moncloa", así como "reducir la presencia de la ultraderecha en el Parlamento Europeo".

"No sólo lo ha perdido", ha explicado Sánchez, sino que ha "engordado a la ultraderecha".

"Desgraciadamente, lo que vemos", ha continuado diciendo, "es que la máquina del fango sólo ha hecho crecer a la ultraderecha, multiplicándola", ha explicado, en referencia a Alvise Pérez.

Además, ha mencionado que los "bulos" y "denuncias falsas" de determinados "pseudomedios de comunicación", que luego "encuentran su amplificación en el PP y Vox", vienen de "la Comunidad de Madrid". En opinión de Sánchez, "la Comunidad de Madrid", gobernada por Isabel Díaz Ayuso, "es la sede social de la máquina del fango".

En alusión a los "debates o tertulias de televisión y radiofónicas", ´Sanchez ha opinado que los "tertulianos progresistas" están "desgraciadamente infrarrepresentados" frente a los de "la derecha".

"Yo lo lamento por mi familia", ha concluído. "Que tienen que verse reflejados en los medios de comunicación cuando son profesionales honestos", por ser "familiares del presidente del Gobierno".

Del mismo modo, ha tenido palabras para Miguel Ángel Rodríguez, "mano derecha de Ayuso". Quien, ha asegurado, "va adelantando lo que van a hacer los jueces antes de que lo hagan. Lo ha ido adelantando en el caso de la denuncia contra mi mujer, y en la denuncia, también de Manos Limpias, contra mi hermano".

Esto, ha afirmado, "merece una reflexión desde el Congreso de los Diputados para impulsar una reforma profunda de regeneración democrática".

También ha asegurado que el partido ganador de las elecciones europeas "ha sido el de la abstención", algo que considera especialmente negativo por cuanto "el 70% de las leyes que aprobamos en el Congreso" proceden de Bruselas.

En esta línea, ha considerado "necesario" que se conciencie a los jóvenes de la importancia de las pasadas elecciones.

En términos generales, la "lectura nacional" que hace el presidente tras el 9-J es "la fortaleza de dos grandes partidos", el PP y del PSOE. "Hemos cumplido nuestros objetivos a medias", ha asegurado.