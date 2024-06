Un senador a Armengol: "Si tengo una relación con Taylor Swift, me acuerdo; pasa igual con Koldo"

Llegó el día. El Partido Popular lo anunció a bombo y platillo. La presidenta del Congreso de los Diputados, tercera autoridad del Estado, se ha sentado este viernes, a menos de 48 horas de las europeas, en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. La Cámara Alta escrutando a la responsable de su hermana, la Baja.

Ha sido la tercera comparecencia, en menos de dos meses, en la que Francina Armengol ha tenido que rendir cuentas del contrato para un lote de mascarillas que suscribió el Govern de Baleares bajo su mandato con Soluciones de Gestión, la empresa móvil de la trama de corrupción que se auspició en el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia.

Armengol, que ha llegado a la comisión con el guión más que aprendido, no ha desvelado nada que no se supiera. Ni siquiera cuando el senador del PP, Luis Santamaría, de una forma un tanto imaginativa, ha tratado de sonsacarle información sobre el tipo de trato que tenía con el principal protagonista de la trama: Koldo García Izaguirre, asesor estrella de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

"¿Mantenía una relación directa con Koldo?", le ha interpelado Santamaría a Armengol, que se ha encogida de hombros, como dando por resuelta la pregunta. Acto seguido, y para sorpresa de los allí presentes, el portavoz popular ha planteado el siguiente ejemplo: "Si yo mantengo una relación directa con Taylor Swift, que ha venido esta semana a Madrid, me acuerdo perfectamente. Hay personas que te marcan y Koldo es una de ellas".

La presidenta, al igual que otros miembros de la comisión, ha sido incapaz de contener la risa. Más adelante, Armengol ha insistido con que conocía a Koldo. "Le había visto alguna vez, era un asesor del Ministerio de Transportes". Y ha restado importancia a la "relación directa" a la que hacía referencia Santamaría.

"Yo mala malota"

En todo caso, lo que sí ha defendido Armengol es que nunca recibió orden de Koldo para que su gobierno contratara con Soluciones de Gestión. Y que, si se lo llega a plantear, directamente lo hubiese mandado a paseo.

"Si a mí alguien me dice: 'te llamo para que contrates con esto, que me interesa', le cuelgo el teléfono. A mí nadie me llama ni jamás he dado a nadie una orden para contratar con una empresa concreta, eso es lo que usted tiene que escuchar con claridad", le ha espetado la presidenta del Congreso al portavoz del PP.

Armengol también ha tirado de humor cuando otro senador del PP, Fernando Martínez Maillo, le ha disparado con un sinfín de preguntas. "La conclusión con usted aquí es que yo mala, mala malota", ha ironizado en tono jocoso.

Ella, por su parte, a modo de epílogo ha subrayado que el lote de material sanitario que Koldo logró colocar en Baleares y que investiga la Fiscalía Europea no eran "mascarillas falsas".



"Se compraron por criterios técnicos", ha puntualizado. "Gracias a ello, Baleares consiguió salir bien de la emergencia sanitaria", ha proseguido. Y, finalmente, ha sacado el argumentario de su partido: "Lo que detesto y usted lo ha hecho aquí, es ir repitiendo otra vez los bulos sabiendo que son bulos, que son mentiras, porque se los hemos desmontado todos".

En plena era del fango, Armengol ha reprochado a Maíllo su intervención: "Esta forma de hacer política de la mentira, intentando desprestigiar el Congreso, no se lo merece ni la ciudadanía". Y, en ese momento, ha hecho alusión a la cita del domingo: "Mi mayor deseo es que el domingo participe mucha gente. Que quede claro que esta no es la forma de hacer política".

El mensaje electoralista de la presidenta del Congreso ha caído como una provocación en la Mesa de la Comisión. El presidente, Eloy Suárez, ha reaccionado con enfado: "Es impresentable lo que ha hecho, parece mentira que siendo presidenta de una institución haya hecho lo que acaba de hacer. Ya veremos si tiene alguna consecuencia. Me parece impresentable".