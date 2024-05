Feijóo pide el voto a los que apoyaron a Arrimadas en 2017: "Hoy Ciudadanos es el PP de Cataluña"

El presidente del partido PP Alberto Núñez Feijóo (c) y el candidato del PP Alejandro Fernández (2d), a su llegada a un mitin del PP en L'Hospitalet de Llobregat. Lorena Sopêna Europa Press

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado este viernes la campaña de las elecciones catalanas pidiendo unificar el voto "del constitucionalismo" y recuperar a "los que dieron la victoria a Ciudadanos en 2017". "Hoy Ciudadanos es el Partido Popular de Cataluña", ha proclamado en L'Hospitalet de Llobregat.

La frase se explica por las intensas negociaciones que mantuvieron ambos partidos para ir juntos a las elecciones. Después de semanas de reuniones, el pacto se fue al traste a última hora cuando el candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, se rebeló contra la coalición electoral y decidió concurrir por separado. Ahora Feijóo quiere fagocitarlos desde las urnas.

"También pido el voto a todos los militantes del PP, a todos los que nunca nos han abandonado [...] a los que han votado al PSOE y que no quieren que su voto vaya a favorecer otra vez al nacionalismo [...] a los que votaron al nacionalismo de buena fe pero vieron que era el disfraz del separatismo [...] y a los que fueron a Vox", ha reclamado también el líder popular.

En este sentido, Feijóo ha llamado a concentrar el voto para que su candidato, Alejandro Fernández, tenga "un buen grupo parlamentario".

"No conozco a nadie que haya ganado las elecciones dividiendo el voto", ha argumentado. "Somos el único partido de Estado de Cataluña, la única alternativa real al socialismo y al independentismo".

Feijóo ha estado muy presente a lo largo de las dos últimas semanas en la campaña electoral catalana. Hay encuestas que sitúan a los populares en torno a los 15 escaños de los 135 que hay en juego en el Parlament, pero no hay consenso, y otros trackings internos dan señales de que Vox aguanta y podría seguir por delante del PP. Eso ha hecho que Feijóo se vuelque especialmente en la campaña.

"Somos el único partido que podemos conseguir que el procés se entierre definitivamente y no se repita", ha señalado. "No queremos que signifique más votos para nadie, queremos pasar página, no crecer a costa de un problema sino acabar con él y empezar a trabajar en las soluciones", ha indicado.