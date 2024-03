Fernández suma apoyos para liderar el PP el 12-M: Dolors Montserrat quiere seguir en Bruselas

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, suma enteros para ser candidato a la Presidencia de la Generalitat en los comicios del 12 de mayo, en una lista a la que podrían incorporarse dirigentes de Ciudadanos (Cs) como Carlos Carrizosa e independientes de entidades cívicas constitucionalistas.

Las fuentes internas consultadas por EL ESPAÑOL indican que Dolors Montserrat (el otro nombre que barajaba la dirección de la calle Génova) ha comunicado su intención de repetir como eurodiputada en las elecciones europeas del 9 de junio.

Lo haría con el beneplácito del equipo de Feijóo, que valora la importancia de que una política catalana como Montserrat siga dando la batalla en la Eurocámara, para denunciar la ley de amnistía y la alianza que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene con sus socios independentistas.

Durante las últimas horas, Alejandro Fernández ha recibido el apoyo de las principales entidades constitucionalistas de Cataluña (desde los jóvenes de S'ha Acabat a Convivencia Cívica Catalana, Impulso Ciudadano y Sociedad Civil Catalana) para repetir como candidato a la Presidencia de la Generalitat.

Estas entidades han destacado que se trata de uno de los mayores activos del constitucionalismo en la lucha contra el independentismo. Alejandro Fernández declinó la propuesta que Feijóo le hizo para ser candidato al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 23-J, pues consideró que sigue siendo necesaria su labor en Cataluña, plantando cara a los líderes del procés en el Parlament.

Mientras tanto, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el de Ciudadanos (Cs), Adrián Vázquez, han tomado las riendas de la negociación para que ambos partidos concurran juntos a las elecciones catalanas. Queda por determinar la fórmula jurídica empleada y los nombres que se incorporarían a la lista.

El partido liderado por Adrián Vázquez prefiere participar en los comicios bajo una plataforma conjunta, a la que también se sumen personalidades del movimiento constitucionalista catalán (como las entidades antes citadas).

Se trataría de una fórmula similar a la de Navarra Suma, la coalición que tras obtener numerosas alcaldías en la región foral, saltó por los aires en la pasada legislatura a raíz de la votación de la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz.

No obstante, las fuentes consultadas no descartan finalmente la incorporación de dirigentes de Ciudadanos bajo las siglas del PP, aunque esperan poder alcanzar una solución intermedia: una candidatura en la que aparezcan las siglas de ambos partidos, de modo que la formación liberal no pierda su identidad. El plazo para registrar coaliciones para los comicios catalanes concluye el 29 de marzo.

Las mismas fuentes de Ciudadanos se abren también a extender la alianza a las elecciones europeas del 9 de junio, aunque aclaran que esta opción todavía no se ha puesto sobre la mesa de la negociación que dirigen personalmente Cuca Gamarra y Adrián Vázquez.

Ciudadanos (Cs) quiere mantener la identidad, pero es consciente de que "España requiere soluciones excepcionales en un momento crítico, que nos obliga a superar los intereses partidistas".

Y ambos partidos consideran de vital importancia en estos momentos sumar fuerzas para dar la batalla en la Unión Europea, con el fin de denunciar lo que consideran una grave ofensiva del Gobierno de Pedro Sánchez contra los valores constitucionales.

Al igual que ha hecho Dolors Montserrat, durante el actual mandato de la Eurocámara ha resultado especialmente valiosa la labor desarrollada por el equipo que lidera Adrián Vázquez (junto a nombres como Maite Pagazaurtundúa): lograron que el Parlamento europeo debatiera sobre la amnistía y que el comisario de Justicia, Didier Reynders, se comprometiera a vigilar su tramitación.

El objetivo de Ciudadanos es que sus integrantes que concurrieran a los comicios del 9 de junio puedan seguir formando parte del grupo de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), que participado en los grandes consensos junto al Partido Popular Europeo (PPE) y al de los Socialistas (S&D).

Sería lamentable, indican las fuentes consultadas, que España sólo esté representada en el grupo liberal europeo por el PNV. Ciudadanos logró que Junts fuera expulsado de este grupo por sus casos de corrupción y por impulsar el golpe del 1-O contra la Constitución.

Los liberales europeos

PP y Ciudadanos (Cs) también lograron que el Parlamento Europeo acordara pedir, esta misma semana, que la nueva Directiva de Derechos de las Víctimas prohíba en toda la Unión Europea la glorificación del terrorismo y los homenajes a delincuentes condenados.

Los socialistas se sumaron finalmente a la resolución, a pesar de que en España el PSOE se ha opuesto a prohibir los ongi etorri (los homenajes a etarras que salen de prisión), para no contrariar a sus socios de Bildu.

En cualquier caso, indican las fuentes consultadas, todavía no se ha abordado entre la dirección del PP y Cs la posibilidad de concurrir juntos a las europeas, porque la prioridad ahora es cerrar el acuerdo para los comicios del 12 de mayo, tras el adelanto electoral anunciado por Pere Aragonés.