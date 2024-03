El PP deja en el aire la candidatura de Alejandro Fernández mientras negocia ir con Cs al 12-M

El adelanto de las elecciones en Cataluña ha cogido con el paso cambiado a varios partidos. Entre ellos, al Partido Popular, que lleva meses postergando la renovación de sus cuadros en este territorio. La intención era convocar el congreso regional justo después de las elecciones europeas, es decir, pasado el mes de junio.

Pero la decisión de Pere Aragonès de apretar el botón de los comicios trastoca sustancialmente los planes en la cúpula popular. Según fuentes de Génova, el futuro del actual líder de la formación en Cataluña, Alejandro Fernández, está en el aire.

Con lo que el candidato, o candidata, para el 12 de mayo podría ser otra persona. "No hay que descartar a Dolors Montserrat, o Manu Reyes... todavía no hay nada decidido", zanjan en el entorno de Alberto Núñez Feijóo, donde no dejan ni una pista. Dentro de los cuadros populares hay división de opiniones sobre cuál es la mejor opción.

Un sector del partido aboga por mantener a Fernández, mientras que otro apuesta por una renovación exprés que, eso sí, abriría una crisis política en un territorio clave y en un momento clave. En ese sentido, hay que destacar que la prerrogativa de nombrar candidatos corresponde al Comité Electoral de la formación.

Una razón por la que la dirección del PP elude confirmar todavía quién será la persona que encabezará la candidatura en las catalanas es la negociación que mantiene con Ciudadanos para acudir juntos a las urnas.

[Ciudadanos se ofrece a ir en coalición a las elecciones del 12 de mayo para resistir en Cataluña]

En la sede nacional de los populares descartan acudir bajo una coalición, más bien, explican, se trata de "integrar" a la formación naranja en su candidatura, cediéndoles algún puesto. La maniobra cuenta con el beneplácito de todo el partido, que considera positiva esta reunificación del espacio de centro-derecha.

El debate sobre la continuidad de Alejandro Fernández al frente del PP catalán lleva abierto desde que Feijóo aterrizó en Génova en abril de 2022. En realidad, era su gran tarea pendiente en el plano orgánico.

La relación Feijóo-Fernández

En todo este tiempo, la relación entre ambos dirigentes ha sido tensa, aunque empeoró el pasado verano, cuando Miguel Tellado ofreció al presidente del PP catalán un puesto en las listas al Congreso en las generales del 23-J. De esta forma, el antaño fontanero del PP creyó que resolvería por las buenas la renovación del partido.

Pero no contaba con la respuesta de Fernández, que rehusó el ofrecimiento con una declaración de intenciones: "Quisiera agradecer, de todo corazón, la oportunidad que me brinda mi partido de volver al Congreso de los Diputados. Pero me quedo en Cataluña".

A partir de ahí, vinieron más enfrentamientos entre el PP nacional y su facción catalana. El capítulo más sonado se produjo cuando Feijóo expresó su intención de reunirse con dirigentes de Junts antes de su investidura fallida. En aquel contexto, Fernández fue el dirigente más crítico.

Con el paso del tiempo, las aguas se fueron amainando. Hasta el punto de que algunos de los principales colaboradores de Feijóo le recomendaron recientemente apostar por Alejandro Fernández. Entre otras cosas, porque de convocar un congreso regional, en Génova son conscientes de que tendría muchas opciones de ganarlo.

En las filas populares hay una opinión generalizada de que "abrir ahora una crisis en el partido en Cataluña sería un suicidio". Máxime cuando las encuestas más recientes auguran un crecimiento considerable con respecto a las últimas catalanas de 2021, en las que el PP estuvo a punto de quedarse fuera del Parlament. Finalmente, cosechó tres diputados.

Ahora, los vientos soplan de cola. Ya el 23-J, el PP logró mejorar sus resultados en Cataluña, y hasta quedó por delante de ERC y Junts en número de votos. El objetivo de los populares ahora es alcanzar, al menos, 12 representantes en la cámara autonómica, sobrepasando a Vox.

Para ello, todos coinciden en una cosa: "Necesitamos unidad". Sea quien sea la persona que figure en los carteles, en el PP descartan la vía de abrir una guerra innecesaria. Con el reloj apremiando, la opción que la plana mayor de dirigentes ve más viable es apostar por Alejandro Fernández y reforzarle con un equipo que pueda reclutar apoyos a izquierda y derecha.

En la recta final de la tramitación de la amnistía en las Cortes, en el PP recalcan que se abre una oportunidad histórica para aglutinar el llamado voto constitucionalista, que antaño encumbró a Ciudadanos y al propio Salvador Illa.