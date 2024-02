Edmundo Bal retoma la política con Cree, un nuevo partido que "un día será de fachas y otro de rojos"

El exportavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, vuelve a la política con Cree, un nuevo partido de centro que "un día serán fachas y otro rojos" -ha dicho- y con el que concurrirá a las europeas del 9 de junio, aunque el antiguo dirigente naranja no será cabeza de lista ni estará en puestos de salida.



Aspiran a conseguir al menos un escaño en estas elecciones de circunscripción única (se necesitan entre 270.000 y 300.000 votos para obtener un representante, según las últimas estimaciones).



Edmundo Bal, un fichaje de Albert Rivera para las generales de 2019 y que volvió a la Abogacía del Estado el pasado agosto, ha asegurado en una rueda de prensa en el Ateneo para presentar a su partido que ha aprendido de sus errores en Cs, tanto los propios como los que ayudó a cometer: "Juro que no va a volver a pasar, no nos vamos a rodear de pelotas y palmeros".



Con estas palabras aludía, por ejemplo, a la decisión de Rivera de no pactar con Pedro Sánchez cuando tuvieron oportunidad de gobernar, una decisión que supuso el principio del fin de Ciudadanos.



En todo caso, jugará en el centro del campo, "desde la derecha del PSOE hasta la izquierda del PP" y, de ese modo, ha subrayado, no engañarán a nadie.

Con Javier Nart

Le apoyan en este proyecto el eurodiputado Javier Nart, que también militó en Cs; Enrique Calvet, expulsado de UPyD y también eurodiputado o el exviceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid José María Antón. Más en la retaguardia, tiene el respaldo de la mayoría de los diputados del grupo naranja de la anterior legislatura y aspira a convencer a algunos de la vieja guardia del PSOE.



Bal ha elegido el nombre de Cree por su significado y también por lo que representa cada una de sus letras: la C, por el centro "sin complejos" ; la R por las reformas pendientes y la primera E porque supone "la evolución, el margen de mejora que hay en España", ha argumentado.



Y la segunda E, "de ética" frente a la corrupción del PP y el PSOE "que llevan la corrupción en su ADN", ha señalado en medio de la tormenta por el caso Koldo. Remata el logotipo una virguliña (la tilde de la letra ñ) encima de la palabra Cree como símbolo de España.



Edmundo Bal tendrá también que competir en las europeas con Izquierda Española, otra formación nueva en la que están metidos ex de Cs, como el procurador de las Cortes de Castilla y León Francisco Igea, y que lidera el director del 'think tank' "El Jacobino", Guillermo del Valle.

