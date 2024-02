Aldama pidió a Koldo por mail que intercediese ante Aduanas para facilitar la llegada del material

El empresario Víctor de Aldama, uno de los investigados en la Operación Delorme, la trama de adjudicaciones millonarias por contratos de mascarillas, pidió por correo electrónico a Koldo García Izaguirre que intercediese ante Aduanas para facilitar la llegada de material al Ministerio de Transportes.

Según un correo electrónico presente en el sumario, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los empresarios de la trama veían en Koldo, mano derecha de José Luis Ábalos, el facilitador en el seno del Ministerio de Transportes para sus intereses.

En el email, fechado el 2 de mayo de 2020, el empresario y presidente del Zamora solicita directamente a Koldo García Izaguirre que intermedie par realizar un trámite documental con Aduanas.

"Hola Koldo, esta es la empresa (Grupo DRV PHYTOLAB S.L.) que trae los test, como te he comentado estos test van a ser donados. Necesitan una carta para aduanas en la que diga que estos test van para el ministerio y no tener ningún problema. Gracias. Saludos".

A juicio de la UCO, de esta comunicación "podría inferirse cómo Aldama recurre a Koldo García Izaguirre para agilizar trámites con el MITMA". A tenor de lo anterior, remarca la UCO, el principal colaborador del entonces ministro "tendría conocimiento de las adjudicaciones investigadas".

La Guardia Civil concluye también en sus investigaciones que la relación entre Koldo y Ábalos es muy estrecha y "parecería trascender a otros ámbitos fuera del asesoramiento en materia de transportes, movilidad o agenda urbana, así como de sus labores de consejero en organismos adscritos al MITMA".

Concretamente, los agentes revelan que Patricia Úriz, la mujer de Koldo que también figura como investigada en la trama, estaba empadronada junto a su hija en la casa que Ábalos y su exmujer tienen en propiedad en La Latina (Madrid).

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, Koldo llegó a vivir en ese piso durante los años en los que fue hombre de confianza de Ábalos y supuestamente cobró comisiones de la trama que se hizo con 54 millones de euros de contratos de material sanitario en plena pandemia.

Siempre según la Guardia Civil, el exministro sabía que su exasesor estaba siendo investigado desde al menos el 4 de noviembre.

Ábalos, "intermediario"

La UCO también considera que el exministro Ábalos actuó como "intermediario" para intentar solucionar el problema que tenía la red corrupta en las Islas Baleares.

El Gobierno balear actual, del PP, reclama a la empresa matriz de la trama la devolución de 2,6 millones de euros por un contrato de mascarillas defectuosas firmado en 2020, cuando todavía estaba en manos socialistas.

En aquella época, el Ejecutivo insular estaba presidido por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, que compró en abril de 2020 casi un millón y medio de mascarillas FFP2 a Soluciones de Gestión SL, la empresa investigada, y pagó por ellas 3,7 millones de euros.

[Crece la presión para que Armengol y Torres asuman también responsabilidades por el 'caso Koldo']

En cuanto llegaron los cargamentos, las mascarillas resultaron ser de tipo quirúrgico, inservibles para los sanitarios, así que el Gobierno balear las guardó en un almacén. Armengol no reclamó el dinero estafado hasta tres años después, cuando perdió las elecciones.

Una conversación clave sobre este particular se produce el pasado 7 de diciembre, y en ella intervienen el empresario Juan Carlos Cueto, considerado uno de los cerebros de la trama, y el asesor de Ábalos.

Durante la charla, Koldo señala que "todo va por buen camino", en relación con sus contratos en Baleares, pero que le transmitían que "no hace falta que se vea a nadie y cuanto más desapercibido pase mejor". En esa conversación, Koldo afirma que había comentado este asunto al "ex ministerio donde yo trabajaba antes", habiendo obtenido como respuesta que el asunto no tenía recorrido jurídico ninguno.

Finalmente, el día 14 de diciembre le informa que el asunto del expediente de Baleares estaba "más que hecho". La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la UCO permitió descubrir que Ábalos, presuntamente, sería uno de los "intermediarios" de esta gestión.

Para llegar a esa conclusión, la UCO pone el foco en una reunión entre Koldo y Ábalos hace apenas un mes, el 10 de enero de 2024, en un reservado de la marisquería La Chalana, en Madrid. Esta reunión de Koldo con Ábalos en la marisquería tiene un especial interés para los investigadores.

Koldo ya había informado a Cueto de que en esa reunión giraría en torno a las gestiones realizadas con Baleares para solucionar la reclamación de los 2,6 millones de euros. Y esa reunión era con el ya exministro.

