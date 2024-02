Feijóo y Tellado se manifestaban contra la amnistía el día que Koldo dijo que se vería con ellos

Koldo García Izaguirre se comunicó el pasado 2 de diciembre con Juan Carlos Cueto, empresario clave en la presunta trama de corrupción investigada por mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. En una llamada telefónica, le dijo que "había quedado" al día siguiente "con Miguel Tellado y Alberto".

El exasesor estrella de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes hacía entonces todo lo posible por frenar una reclamación del Govern de Baleares, controlado desde junio por el Partido Popular, a la empresa Soluciones de Gestión, por un fraude de 3,7 millones de euros en un envío de mascarillas defectuosas.

No obstante, el mismo domingo que Koldo aseguró a Cueto que había concertado el encuentro con el líder de la oposición y su portavoz parlamentario, tuvo lugar una gran manifestación del PP contra la amnistía, en el madrileño Templo de Debod. Allí se reunió, a media mañana, la plana mayor de los populares.

Concretamente, Feijóo, ese domingo por la mañana, estuvo preparando su intervención en el acto contra la medida de gracia organizado por su formación en la capital. Después, se marchó a su casa con su familia.

Miguel Tellado, por su parte, nada más finalizar la manifestación, se encerró con su equipo más próximo para confeccionar la dirección del Grupo Parlamentario en el Congreso. Hacía tan sólo unos días que había recibido el encargo de ser el portavoz en la Cámara Baja.

Por lo tanto, ni Feijóo ni Tellado, reiteran en el PP, acudieron a ninguna entrevista con Koldo ese domingo.

Este jueves, han trascendido las últimas revelaciones de la investigación en la operación Delorme. Según unas escuchas interceptadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entre Koldo y Cueto, la trama habría entablado algún vínculo con los principales dirigentes del PP para conseguir favores con la administración balear.

Ante esto, el PSOE no ha tardado en apuntar directamente al PP, pidiendo explicaciones de inmediato. "Con quién se reunió y para qué". En las filas socialistas, han dado toda credibilidad al supuesto encuentro del que presume Koldo con Tellado y Feijóo. Pero los entornos del presidente popular y el portavoz en el Congreso han desmentido a EL ESPAÑOL de forma rotunda que tuviera lugar alguna cita.

"¿Por qué se reúne el número dos de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular con los investigados? ¿Se trata de contactos sobre la reclamación de las mascarillas enviadas a Baleares? ¿Conoce Alberto Núñez Feijóo esta u otras reuniones que podrían haberse producido? ¿Llegaron a reunirse en la propia sede de Génova?", son algunas de las preguntas que han lanzado desde Ferraz. "¿Quién es ese "Alberto" que figura como facilitador de la reunión?", han repetido fuentes socialistas.

Mientras tanto, en Génova han acusado al PSOE de poner el ventilador y tratar de correr una "cortina de humo" con tal de desviar la atención del supuesto caso de corrupción que afecta al Gobierno de Sánchez. Nadie del PP, aseguran en la dirección del partido, ha mantenido nunca un encuentro con Koldo García Izaguirre.

Así lo ha aclarado, sin ir más lejos, el propio Tellado: "Yo no me he reunido nunca con ningún encuentro de la trama". Eso sí, con especial ironía, ha aportado una lista de nombres relacionados con la trama con los que sí ha tenido algún contacto: "Con Armengol, en la Junta de Portavoces; en el Pleno, con Ábalos, con Santos Cerdán... Esa es toda mi relación con los miembros de la trama".

