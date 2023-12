Junts insiste: Sánchez y Puigdemont se verán "en las próximas semanas" porque "es lo pactado"

Habrá reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. El presidente del Gobierno cogerá el avión para citarse con el prófugo, según confirma a EL ESPAÑOL un portavoz del líder independentista. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ya ha calificado el eventual encuentro como "anomalía democrática".

Las fuentes del partido separatista explican que la cita fue pactada por Santos Cerdán, secretario de Organización de los socialistas, y Jordi Turull, secretario general de Junts, durante las negociaciones de la investidura, como parte del precio que debía pagar el PSOE por amarrar el sí para la reelección de Sánchez.

En la mañana de este jueves, Turull desvelaba el acuerdo en una entrevista radiofónica. Sin embargo, minutos después, el presidente Sánchez la desmentía, a medias: "Yo miro mi agenda y sólo veo una reunión con el president Pere Aragonès, el próximo 21 de diciembre, en Barcelona".

[Sánchez sobre una reunión con Puigdemont: "En mi agenda sólo tengo una con Pere Aragonès el día 21"]

Efectivamente, la reunión no está agendada. Y así lo reconocen fuentes oficiales del PSOE y fuentes de Junts. Pero, desde las filas de Puigdemont, insisten a EL ESPAÑOL: "Habrá reunión y será en las próximas semanas, porque es lo pactado".

Junts y ERC compiten por la hegemonía independentista y no han coordinado ninguno de sus acuerdos con el PSOE. De hecho, muchos de ellos se solapan, como las mesas de negociación con verificador extranjero en Ginebra. Por eso, Sánchez ha eludido la cita con Puigdemont pero no el compromiso de celebrarla: "No quiere molestar a Aragonès, es normal", apuntan las fuentes de Junts.

A preguntas de este periódico, un portavoz de Ferraz rechazaba este jueves desmentir la información recabada en fuentes de Junts sobre los detalles de la reunión, y se limitaba a responder: "Sólo puedo decir que no hay ninguna reunión en agenda".

La sede de la cita -en el extranjero, por la imposibilidad de Puigdemont de volver a España- aún no está decidida. En Junts barajan los despachos del Parlamento Europeo, en Bruselas; la sede en Waterloo del expresident fugado; o la ciudad suiza de Ginebra, que aloja la mesa con verificador.

La ansiada "foto"

El líder de Junts está en busca y captura por orden del magistrado Pablo Llarena, instructor del procés en el Tribunal Supremo. El propio Llarena fue uno de los jueces señalados como "indecentes" por Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, el pasado martes, durante el debate de toma en consideración de la Ley de Amnistía que librará a Puigdemont de esa causa judicial.

Ya durante los primeros días de la negociación entre Cerdán y Turull, en septiembre, este periódico informó de que Junts exigiría "una foto" con su líder, "para oficializar su reconocimiento como interlocutor" legítimo. Según afirmaban las fuentes de la dirección de esta formación, "al final, todo pasará por Puigdemont".

Ahora, según desvelan los independentistas, será el presidente del Gobierno quien se desplace para ser recibido por el líder que convocó el referéndum ilegal del 1-O y proclamó la independencia de Cataluña 26 días después, en octubre de 2017.

Ambos se vieron cara a cara este miércoles por primera vez desde 2017, en Estrasburgo. Sánchez comparecía ante el Pleno del Parlamento Europeo para dar cuenta del semestre de la Presidencia española del Consejo, aunque el debate derivó a una agria discusión sobre la amnistía y el lawfare en España.

El propio Puigdemont afeó al líder socialista el "incumplimiento" de sus acuerdos, por no lograr la oficialidad del catalán en la UE durante sus seis meses al frente de las instituciones europeas. Y le amenazó: "Los compromisos hay que cumplirlos, si no se hace siempre hay consecuencias desagradables".

En pocas semanas, ambos podrán discutir cómo mantener su alianza "profundizando en la resolución del conflicto político", en palabras de Turull. Primero, con una nueva estrategia para insistir con la lengua catalana en Bruselas. Y después, con el resto de sus acuerdos: las comisiones de investigación del lawfare, el "reconocimiento nacional" y la "suficiencia financiera" de Cataluña para su autogobierno.

