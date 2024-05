Irene Montero pide que España se retire de Eurovisión en protesta por la participación de Israel

La cabeza de lista de Podemos a las elecciones europeas del 9-N, Irene Montero, ha pedido que España se retire del Festival de Eurovisión, cuya final se disputa esta noche en Malmö (Suecia), en protesta por la participación de Israel.

"Con el dolor que sabemos que le puede causar a los eurofans, y desde la admiración completa a Nebulosa, que ya nos ha demostrado que con la música se puede defender la libertad y diversidad, creemos que la mejor forma que España tiene de ganar este Festival es no participando", ha afirmado la exministra de Igualdad.

Montero también ha pedido la dimisión de la jefa de delegación de RTVE en Eurovisión, Ana María Bordás, y de la directora de comunicación y participación de RTVE, María Eizaguirre, porque "no se han manifestado en contra de Israel, ni siquiera después de que periodistas españoles hayan sido hostigados por la prensa israelí por pedir un alto el fuego".

Con admiración a @Nebulossa_of, la mejor forma que tiene España de ganar Eurovisión es no participar esta noche.



RTVE tiene que asumir responsabilidades. Pedimos la dimisión de la jefa de la delegación española y de comunicación por no exigir la expulsión de Israel de Eurovisión pic.twitter.com/pHaSFEFdxx — Irene Montero (@IreneMontero) May 11, 2024

La dirigente de Podemos ha aludido así a los reproches y críticas que ha recibido un periodista español, que el viernes profirió gritos de "¡Free Palestine!" durante la actuación de Eden Golan, la intérprete que representa a Israel con la canción Hurricane.

Irene Montero ha participado este sábado en una manifestación, que ha recorrido el sur de Madrid desde la Plaza de Legazpi hasta Atocha, para exigir al Gobierno que rompa relaciones diplomáticas con Israel.

Cerca de 4.000 personas han tomado parte en la marcha, en la que se han coreado gritos contra el pueblo de Israel, como "¡No es una guerra, es un genocidio!" y "¡Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá!".

Durante la concentración, la candidata de Podemos ha calificado de "medida cosmética" la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de reconocer el Estado palestino (un paso que probablemente dará el próximo día 21, según ha avanzado Josep Borrell).

"No sabemos qué más tiene que pasar para que el presidente haga algo concreto para poner fin al genocidio y para aislar a los genocidas Netanyahu e Israel", ha afirmado Montero, en declaraciones recogidas por Europa Press.

"Reconocer al Estado Palestino mientras dices que Israel es un país amigo de España y no abordas el embargo total de armas", ha añadido, "es pura hipocresía, es una medida cosmética que no va a servir para parar el genocidio. No hacer nada pudiendo hacerlo es hipocresía o, aún peor, complicidad".

Ya el pasado jueves, Irene Montero animó a los estudiantes a participar en las acampadas que se han puesto en marcha en varias universidades españolas porque, argumentó, "hay que torcerle el brazo a este Gobierno para romper relaciones diplomáticas con Israel".

Varias decenas de estudiantes participan en la acampada de la Universidad Complutense de Madrid, que ha recibido el apoyo de algunas artistas identificados con la izquierda, como el cantautor de Ismael Serrano, Vetusta Moral y el actor Juan Diego Botto.

Algo que ha merecido el aplauso del ministro de Sumar Ernest Urtasun: "Emociona ver a grandes referentes de nuestra cultura apoyando al estudiantado en sus protestas a favor de Palestina", ha escrito en Twitter, "hay que parar este genocidio", ha dicho emocionado sobre la interpretación de Vetusta Morla en la acampada de Madrid.